R2 Dames: Justine Demolder: "Un 3/3 serait historique pour le Rebond"

Le fait que Templeuve n’ait pas encore amassé de succès (0/2) ne rassure pour autant pas la capitaine: "Templeuve perd de cinq points contre la belle équipe de Courcelles. Ensuite, elle perd de 58 unités à Boninne. C’est interpellant comme résultat et on sait qu’un match n’est pas l’autre. On se méfie en tout cas de ce long déplacement, c’est un paramètre à prendre aussi en compte. Je pense que ce troisième match est dans nos cordes et qu’il faudra se donner les moyens de nos ambitions pour ne pas faire ce déplacement pour rien."

Abordé sérieusement, ce déplacement peut rapporter gros aux Ottintoises. "Une équipe qui gagne apparaît toujours plus relâchée le match d’après", confie l’ailière polyvalente.

Le groupe ottintois, toujours coaché par Sarah Dochez, a perdu Luna Snackaert (Rebond R1) et Anaïs Leroy (une année à l’étranger). Il enregistre le retour de Ludivine Courtois et l’intégration progressive des jeunes de 17 ans, Amandine Diederich et Marie Van Duüren. Des changements qui n’ont pas altéré ce qui avait déjà fait la force du groupe la saison passée: l’homogénéité et l’ambiance.

"En préparation, on a quasi été chaque fois à dix aux entraînements. Un autre avantage, c’est qu’on joue depuis des années ensemble. Les automatismes reviennent vite. Maintenant, on sait aussi que notre calendrier était favorable. On a gagné ce qu’il fallait. Les grosses équipes arrivent en octobre", prévient Justine Demolder.

Sprimont, Boninne, Castors et Courcelles défieront en effet les Brabançonnes ces prochaines semaines. Une raison supplémentaire pour emmagasiner les points et un déplacement à prendre au sérieux compte tenu des absences de Van Tichelen (vacances) et Halloy (genou).