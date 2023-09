Perwez en confiance avant Manage

Auteurs d’un intéressant 6/9 pour leur début en D3, les gars de Jean-Claude Delmoitié se déplacent demain après-midi chez une formation manageoise qui a elle aussi réussi son entame de championnat. Invaincus grâce à leur 7/9, les hommes de Soner Yurdakal sont actuellement quatrièmes au général et veulent confirmer face au promu perwézien. "Manage est une valeur sûre de cette D3 et ils ne se sont pas qualifiés par hasard pour le tour final la saison dernière. Ils possèdent des joueurs expérimentés et des jeunes de qualité et c’est une équipe qui joue bien au ballon", argumente le T1 Brabançon wallon.