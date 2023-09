P1 Hommes: Qui règle le tempo enlèvera le derby du BW entre Braine 2001 et le Rebond

Alors qu’elle n’a pas drastiquement changé, le visage de l’équipe paraît transfiguré. "Notre coach Debienne insiste sur le fait que notre premier adversaire, c’est nous-mêmes. Il a raison. Si on reste concentré et qu’on ne s’énerve pas entre nous ou sur les arbitres, si on ne se blesse pas, on pourra faire des choses. L’année passée, on était trop dépendant de nos tirs à 3 points. Je trouve notre jeu actuel plus varié. On est plus complet que la saison passée et on dispose d’un noyau de 11 joueurs. On va aussi essayer de faire plus que trois victoires à l’extérieur."

Deux ans plus âgé que Jérôme, Jimmy Vanpee (34 ans) est l’un des éléments expérimentés d’un noyau ottintois qu’il a rejoint la saison dernière à l’appel de son ancien pote de l’ASA Tanguy Ronval. Le meneur connaît l’ampleur de la tâche qui attend le club promu: "On est sur la même dynamique que la saison passée. On répond présent aux entraînements. Les trois nouvelles recrues se sont bien intégrées. Notre groupe vit bien. On a quelques éléments absents dimanche (NdlR Deherdt et Steimes), il faudra composer avec ça et surtout rester concentré. On va prendre match par match cette saison. On n’a pas un objectif de classement, le but est de s’améliorer collectivement et de devenir davantage complémentaire. On sait qu’on va affronter cette saison des adversaires plus complets et plus expérimentés que nous en termes d’âge ou de présence en P1."

Braine 2001 correspond à ces critères, ce sera donc un test de choix pour les Ottintois. "Braine, c’est difficile à jouer, c’est expérimenté et c’est composé par des shooteurs qui sont capables de revenir très vite ou de creuser un écart. À nous de relever la tête si on encaisse quelques paniers. Il faut absolument éviter de tomber dans leur tempo et que les Brainois prennent le large facilement", conclut Jimmy Vanpee