Nationale 3B Messieurs: Déjà un derby entre Guibertin et Chaumont

Comme la saison dernière, les clubs de Chaumont et Guibertin débuteront la saison par un derby entre leurs deux équipes de Nationale 3. Mais à l’inverse de la saison dernière, le match initial est cette fois programmé à Mont-Saint-Guibertin, dimanche à 18 h. "Nous espérons vivre un chouette match. Les deux équipes se connaissent bien", signale Frédéric Schmitt, le secrétaire de Chaumont.` L’équipe chaumontoise sera encadrée par Niels Kingma (T1) et Stephan Crabbé (T2). "L’équipe est renforcée par rapport à la saison dernière. Arnaut Crabbé est de retour, Alexandre Behague vient de Perwez, Mattis Peugeot de Stabulois. En interne, les jeunes Arno Kingma, Nelle Kellner et Tom Fercot intègrent le groupe."