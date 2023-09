L'intermède de la coupe AWBB tombe à pic pour Castors Braine

Pas vraiment épargné par les blessures, notamment celle de Dorian Dombret (Main cassée) ou celle de Loïc Dewit (Genou), le mentor de Castors Braine a dû composer avec des absences, pour diverses raisons et elles se sont enchaînées. Il y a eu Diego Minucci (équipe nationale), Dries Bellemans, (Job de Vacances), Lionel Tchatchou, Thomas Farricelli (Vacances). En additionnant tout ensemble, la mayonnaise brainoise n'est pas aussi ferme qu'elle l'était à pareille époque la saison dernière. Du coup, le petit intermède en coupe AWBB, ce vendredi à 21h, contre Natoye, tombe à pic. Gianni Maren devra encore tenir compte de la forme du moment. Ce match, c'est peut-être un peu tôt pour Loïc Dewit, Dorian Dombret ou encore Walid Szylkrot. Le noyau de Gianni Maren sera donc encore restreint. "Avec ce match de coupe, on restera dans le rythme de la compétition. Nous n'avons pas de réel objectif dans cette compétition. On jouera encore ce match avec les moyens du bord. On fera de notre mieux. Mais c'est notre dernier match avant une longue quinzaine sans compétition. J'espère vraiment pouvoir récupérer tout le monde et ainsi repartir du bon pied. Mais avant cela on va se vider l'esprit avec le match de coupe. Ensuite, on va remettre tranquillement notre ouvrage sur le métier."

Après le match de vendredi, le prochain match des Brainois contre Sprimont a été déplacé au mercredi 4 octobre. Enfin, en cas de qualification, les Brainois joueraient contre le vainqueur du match Wanze contre l'Olympic Mont-Sur-Marchienne. Qui se jouerait le 4 ou 5 novembre.