Limal est au filet depuis cinquante ans

La date de naissance officielle du club de volley de Limal est le 28 août 1973. "Nos toutes premières rencontres se déroulèrent à l’extérieur à l’école du Gai Savoir à Limal, se rappelle Harry Mabille, à la base de la création du club. Pour l’hiver, nous avons émigré dans la salle du collège de Basse-Wavre. Nous y sommes restés deux saisons. En septembre 1975, nous avons obtenu l’autorisation d’occuper la salle communale de Limal."

Jusqu’en 1981, année de la montée en Nationale 3, le club était mixte. "Depuis cette date, la section féminine a pris l’ascendant sur la section masculine. Le club n’a cessé de grandir. En 1997, une première fusion a été opérée suite aux difficultés du club de Wavre."

Fusion avec Ottignies SG en 2008-2009

L’ouverture du complexe de Limal en 2002 a marqué un tournant dans l’histoire du club. Le club s’y est installé. Il a été rejoint par le club ottintois. "Après une collaboration avec Ottignies Smashing Girls pendant deux saisons, nous avons fusionné les deux clubs lors de la saison 2008-2009."

En fin de la saison 2018-2019, le club est monté en Ligue B avec son équipe première, le deuxième niveau national. À la fin de la saison 2021-2022, la deuxième équipe montait également au niveau national. "Nous alignons cette saison une équipe en Nationale 2 (troisième niveau national) et une autre en Nationale 3. Nous avons à ce jour douze équipes dans les différentes compétitions et plus de 200 membres. Si nous sommes Royal, c’est grâce à tous ceux qui ont porté les couleurs du club: joueurs, joueuses, arbitres, dirigeants, parents et supporters", a signalé Harry Mabille dans son discours.

Harry Mabille a ensuite fleuri son épouse pour s’excuser de toutes ses absences dues à ses obligations de dirigeant.

L’équipe de Nationale 3 a ensuite mis à l’honneur son président. Julie Rogge s’est fait l’interprète du groupe pour remercier Harry Mabille pour son dévouement.