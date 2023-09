L’ASUB devra mieux gérer la pression à Ottignies

Place au premier derby brabançon wallon à Ottignies, ce dimanche après-midi. "On doit trouver des solutions pour gérer la pression et mieux vaut se dire ces vérités quand on veut être champion. On doit aussi voir le jeu le jeu offensif et continuer à travailler nos points forts pour aller au ROC avec la prétention de gagner."

Le ROC vise un second succès

Les Ottintois ont remporté leur match d’ouverture, sur le fil, à Louvain: 17-18. "On a été inexistant pendant cinquante minutes puis on a décidé de mettre les choses en place correctement, ce qui nous a permis de marquer trois essais, résume le coach, Raphaël Bonicel. On est satisfait de la victoire car c’était l’objectif, et les enseignements sont nombreux car ça fonctionne quand on fait ce pourquoi on travaille en étant mené de 14 points, et on est revenu à l’orgueil, mais c’est plus compliqué quand on n’y met pas l’engagement nécessaire et qu’on ne respecte pas les consignes."

Concernant le match contre l’ASUB, "les joueurs sont impatients de jouer ce derby. On espère entretenir à domicile les bonnes choses entrevues le week-end dernier et partir dans une dynamique positive en signant deux victoires et deux matches, mais il y a aussi des points de vigilance car il reste du travail."