"La Guy Minsart" ce week-end à Hélécine

Le Vélo Club Helecine organise sa cyclo "La Guy Minsart" ces samedi 16 et dimanche 17 septembre. Localisé aux confins des provinces du Brabant wallon, de Liège et de la région flamande, le club propose un circuit légèrement vallonné mais sans grande difficulté emmenant les coureurs à travers les provinces du Brabant Wallon, Namur et Liège à la découverte de routes pittoresques et peu fréquentées.