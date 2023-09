La commission jeunes Bruxelles/Brabant wallon est déjà très active

Elle a sélectionné onze jeunes, issus de six clubs, en fonction de leur classement et de leur âge. Les jeunes se nomment: Léo Hu, Jean-Michel Dupuis et Guillaume Socquet du Logis en poussins, Thomas Krzysciak (Set Jet Fleur Bleue), Florian Cambier (Tubize), Mathéo Maeck (Logis) et Maxime Noël (Tourinnes) en préminimes, Julian De Deken (Piranha), Olivier Krzysciak (Set Jet Fleur Bleue), Oscar Deryck (Braine-l'Alleud) et Auguste Oldenhove (Tourinnes) en minimes. " Nous avons élargi les critères de sélection pour permettre à plus de jeunes d'entrer dans la structure. Il s'agit de jeunes des catégories poussins, préminimes et minimes avec les meilleurs classements. Ils restent majoritairement formés en club. La commission vient en soutien pour leur offrir un meilleur encadrement, leur permettre de participer à des stages, à des compétitions internationales."

Les jeunes sélectionnés ont déjà pu participer un stage, le samedi 27 août dernier, et aux internationaux de Charleville-Mézières (France) où Julian De Deken et Thomas Krzysciak sont montés sur le podium. Tous les autres joueurs se sont, quant à eux, qualifiés pour le tableau final.

Le challenge pré-ping, nouvelle compétition

La commission met aussi sur pied une toute nouvelle compétition "Le challenge pré-ping" en quatre phases. La deuxième phase prend place dans le calendrier début décembre, elle remplace le critérium de Saint-Nicolas. " L’objectif est de faire jouer des jeunes contre des adversaires de leur âge et de leur niveau, selon le classement numérique. Il y a six jeunes par tableau, l'horaire est précis. Il n'y a pas de tableau final. Ce type de compétition existait dans d'autres provinces, nous l'avons lancée cette année dans la commission Bruxelles/Brabant wallon".

La première journée se déroulera ce dimanche 17 septembre à Perwez. de 9h à 13h pour les poussins et préminimes de 14h à 18h pour les minimes.