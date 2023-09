Foot féminin: Pour les Chastroises, l’autocritique passe par la vidéo

Pour le déplacement à Bruges B, champion de D2 sortant, "le but sera d’être mieux positionné et de rester en place car on n’a plus envie d’en prendre dix. Mais les jeunes doivent profiter qu’on est encore en D1 pour jouer ce genre de match contre Anderlecht, Bruges ou le Standard, et contre des joueuses de Superleague dont certaines côtoient l’équipe nationale."

Delacre réintègre l’effectif. Nkada, Proosten et Houbrix sont absentes et Delikus suspendue. Lucas est incertaine.