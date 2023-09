D3A ACFF: Jodoigne à Onhaye pour continuer à grandir

"C’est facile de jouer un match comme ça", annonce Steve Dessart, qui sait très bien que son équipe n’aura rien à perdre là-bas. On va rencontrer un des potentiels champions de la série et mes joueurs devront se monter sous leur meilleur jour et continuer à bosser ce qu’on peut mettre en place. Si on peut créer l’exploit, pourquoi pas, mais il faut rester cohérents et cette équipe d’Onhaye est plus forte que la nôtre."

Ce match doit servir aux Jodoignois pour le futur. "On doit surtout jouer notre foot, ne pas avoir peur ni se présenter en victime consentante. Ce genre de match doit permettre aux gars de prendre de l’expérience en sachant que mon équipe va grandir avec le temps."

Le retour de forces vives, "des joueurs d’expérience, prêts à aller au combat", comme Pohl, Dichiara ou Laruelle, même si celui-ci ne sera pas encore prêt ce week-end, vont aider tout un groupe à évoluer. "Notre bilan actuel n’est pas bon et je serais inquiet s’il n’y avait pas de jeu ni d’occasions mais ce n’est pas le cas. J’ose juste espérer que dans quelques semaines, on verra vraiment ce que Jodoigne vaut."