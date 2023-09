D2 ACFF: Face à La Louvière, Tubize-Braine veut effacer le 0/6 de la saison dernière

Avec un très bon début de compétition, et un premier bilan chiffré de 7/9 à l’issue des trois premières rencontres de championnat, la RU Tubize-Braine se déplacera ce samedi du côté de La Louvière Centre avec confiance. Un second déplacement d’affilié, qui survient juste après le long périple du côté de La Calamine, conclut par une bonne prestation, menant à une victoire, les hommes de Mohamed Bouhmidi se rendront au Tivoli pour affronter une équipe de La Louvière, qui a plutôt mal débuté sa compétition. En concédant deux défaites sur les deux premières rencontres, La Louvière était pointée comme une équipe ayant loupé sa reprise. Mais, un peu plus tôt dans la semaine, l’URLC a déjà remis les points sur les "i" en allant s’imposer 0-4 à Meux. Une rencontre ce samedi soir qui s’annonce donc disputée, et dans laquelle l’un voudra confirmer son regain de forme et engranger une première victoire à domicile, alors que l’autre aura à cœur de poursuivre sur sa lancée et allonger son brevet d’invincibilité, tout en effaçant le 0/6 concédé la saison passée. " La Louvière est imprévisible, ils sont capables du meilleur comme du pire , confiait Mohamed Bouhmidi, avant de poursuivre. Individuellement, c’est probablement l’une des meilleures équipes du championnat. On reste sur deux défaites contre eux la saison passée. À nous de faire ce qu’il faut, mais je redoute clairement ce match. On a engrangé un bon capital confiance avec les premiers matchs disputés, et les résultats positifs, il faudra se concentrer là-dessus. "