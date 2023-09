Coupe de Belgique: Nivelles peut écrire une page de son histoire à Ninane

Ninane évolue dans l’autre série de TDM 2. Pour ce déplacement, le mentor nivellois pourra compter sur tous ses joueurs. "Nous sommes tous impatients de débuter le championnat. Ce match de coupe est une bonne occasion de voir si mes joueurs sont prêts. Nous avons joué un amical contre Belgrade. Nous l’avons gagné sur un petit score (57-41). Nous n’avons pas beaucoup marqué mais nous avons très bien défendu. Je ne retiendrai que cela de ce match. Samedi, nous aurons enfin l’occasion d’évoluer tous ensemble. Je verrai si mes gars sont à 100%. Depuis le début de notre préparation, ils ont énormément travaillé et progressé. Ils sont vraiment très forts, j’ai beaucoup de confiance en eux."

Et pour ce qui est de la qualification, le mentor de Nivelles ne veut pas louper cette dernière sortie avant le début du championnat. "On veut prendre la victoire et la qualification pour notre président Christophe Candi et aussi pour célébrer à notre manière les 75 ans d’existence du club."