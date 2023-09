Coupe AWBB: Nivelles face à Aubel, un adversaire costaud

C’est en effet Aubel qui se dressera devant eux ce dimanche (13 h 30) à la Dodaine. Au contraire des Aclots, battus lors des deux premières journées, la formation liégeoise a débuté par un sans-faute à l’étage supérieur. L’opposition sera donc certainement de qualité. "Aubel a notamment été s’imposer aux Castors, qui avaient pourtant survolé la série l’année dernière et se sont encore renforcés cette saison", remarque le coach nivellois.

Les tricolores, avec leur statut de petit poucet, feront tout leur possible pour tenter de déjouer les pronostics, favorables à leur hôte. Même si les conditions sont loin d’êtres optimales. "Je devrai composer avec les absences de Rodrigo Van Rysseghem et Kinan Kasabi, ainsi que celle de Samir Kennoun. Par ailleurs, j’ai dû déplorer quelques petites blessures parmi mes U21 lors de l’entraînement de jeudi. Nous serons donc en souci d’effectif, même si je peux heureusement m’appuyer sur des jeunes. Je comptais sur ce rendez-vous face à Aubel pour bien préparer la suite du championnat et progresser. Ce sera un peu plus compliqué. Mais on fera du mieux possible."