"Avenir Jeunes", un nouveau projet pour les jeunes du FC Genappe

Le matricule 8762 a déjà mis plusieurs nouveautés en place: les coaches sont désormais tous diplômés, Matteo Godfroid (joueur du noyau des U23 du Standard) est présent pour former les gardiens ou encore l’analyse vidéo est d’application pour les différentes équipes de jeunes. Toutes ces améliorations ont un seul but: "Cela doit permettre de faire progresser nos jeunes pousses de manière significative. De notre côté, on doit continuer à effectuer le bon travail qu’on a commencé depuis quelques mois."

La Commune derrière le projet

La Commune soutient à cent pour cent ce projet. Les installations genappiennes vont d’ailleurs faire peau neuve dans les prochains mois puisque de nouveaux vestiaires ainsi qu’une nouvelle buvette vont voir le jour. Le terrain en herbe, pour sa part, est entretenu de manière conséquente depuis le début de saison. Le RTFJ de Genappe est d’ailleurs reconnaissant du soutien communal dont le club bénéficie. "Sans eux, je ne pense pas que tout cela aurait été possible."

Avec quatorze équipes des U6 aux U19 et plus de 200 joueurs inscrits cette saison, les Jaune et Bleu ont su stabiliser le nombre de jeunes footballeurs au sein du club. "Le but est évidemment d’augmenter le nombre d’inscriptions d’ici l’année prochaine, relate-t-il. Ce serait bénéfique d’attirer de nouveaux joueurs et la porte est d’ailleurs ouverte à tout le monde."

"Des équipes en IP ? Ce serait super. Mais le plus important est de garder cet esprit familial et convivial"

Consolider ce qui vient d’être mis en place et continuer à progresser, ce sont les objectifs fixés par Michel Gubin pour ces prochains mois. L’idée d’avoir des équipes interprovinciales dans un futur plus lointain germe dans la tête de l’ancien entraîneur de La Hulpe. Mais ce dernier ne veut surtout pas se précipiter. "Ce serait super mais il y a encore du travail à accomplir. Cela ne sert à rien de vouloir aller trop vite et de monter d’une catégorie pour ne pas y rester. Le plus important est de garder cet esprit familial et convivial qui caractérise le FC Genappe."