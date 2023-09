À l'aube de la nouvelle saison, Braine A visera le maintien en Nationale 1

Le club visera le maintien à ce niveau. "Pour Vincent Lambillotte et mon fils Maxime, cette division est nouvelle. Elle a été créée la saison dernière lorsque la fédération a supprimé une des deux divisions de Nationale 1. Ils devront s'adapter à cette série au sein de laquelle on retrouve énormément de B0. Nous ne savons pas encore si nous pourrons compter sur les services de Guillaume Emmanuel Diouf au second tour. Il a des projets de voyage."

Braine-l'Alleud B dans une série très forte

Les Brainois alignent deux équipes en Division 3 et deux équipes dans les séries Wallonie/Bruxelles. "Nous jouerons le titre et le maintien en Nationale 3 avec nos équipes B et C. Ce sera identique avec nos équipes D et E en Wallonie/Bruxelles. L'équipe B, descendue en fin de saison dernière, est amenée à jouer le haut du tableau en nationale 3B. Elle est tombée dans une série très forte avec notamment la présence de Piranha Waterloo et de trois autres équipes plus fortes. Le championnat sera très serré", poursuit Gilles Wauthoz.

L'équipe B alignera Geoffrey Levêque (B2), Aaron Van Pee (B2), Hippolyte De Vleeschouwer (B4) accompagnés de Maxime Wauthoz et Vincent Lambilotte lorsqu'ils ne jouent pas en équipe première. Gérard Grandjean a quitté pour le Logis Auderghem.

Les dames montées en Nationale 2

L'équipe première dames évoluera cette saison en Nationale 2. Elle jouait en Provinciale 1 il y a trois saisons. "Après s'être maintenue dans le championnat régional, elle est montée en Nationale 2 en fin de saison dernière:" Nous n'avons pas fait de transfert. Nous alignerons toujours Célia Dupont (C0), Virginie Vanderlinden (C2) et Alicia Naessens (C2)", précise Gilles Wauthoz. Les dames viseront le maintien.