Tout savoir sur la P3C avec Nivelles qui est juste "candidat au titre, pas favori"

C’est donc avec une spirale positive que Nivelles s’apprête à recevoir Ottignies ce week-end. Un adversaire à la portée des Nivellois selon l’homme de 23 ans: "On doit pouvoir normalement prendre les trois points ce week-end. Mais on a encore beaucoup de choses à prouver dans ce championnat."

Le manque d’automatismes est encore bel et bien présent selon l’attaquant. "On a une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs de qualité. Il faut encore parfaire les automatismes pour que cela tourne complètement dans notre effectif."

Nivelles, candidat au titre, mais pas favori

Alors que Nivelles est pointé comme le grand favori au titre par la plupart des observateurs de P3C, Vennekamp refuse ce statut: "On n’est pas favori au titre. Je préfère dire qu’on est un candidat au titre, comme le sont une ou deux équipes bruxelloises notamment. À nous d’essayer de répondre présent tout au long de la saison pour finir le plus haut possible."

Individuellement, le gérant de Galto Garden est content d’apporter sa pierre l’édifice depuis le début de saison, même s’il ne se met pas de pression après avoir planté 29 roses la saison dernière. "Je n’ai pas l’objectif de finir meilleur buteur ou de marquer un nombre de buts bien précis, explique-t-il. Mon seul et unique but est d’aider un maximum l’équipe tout au long de la saison."

Les Aclots et Jérémy Vennekmap auront donc à cœur de l’emporter ce week-end pour rester accroché au wagon de tête. Une place qui semble correspondre à la qualité du groupe mis à disposition de Gary Illegems.

Le tour des équipes en P3C

Nivelles

Rose et Van Calster sont toujours indisponibles pour la réception d’Ottignies ce samedi. Gary Illegems, l’entraîneur de Nivelles, s’attend à une équipe ottintoise motivée: "Ottignies est une nouvelle et jeune équipe qui sera très motivée de ramener quelque chose. Il faudra montrer la même chose qu’à Rixensart B pour passer au-dessus."

Ottignies

Petite tuile pour les Ottintois puisque Hannon s’est déchiré les ligaments croisés et sera indisponible pour le reste de la saison. C’est toujours avec pas mal d’indisponibilités que Sébastien Eggerickx et Ottignies se déplaceront à Nivelles: "Je m’attends à un match compliqué chez le favori de la série. On va toutefois essayer de jouer notre football et de répondre présent comme face au Polonia Limelette."

La Hulpe B

Hormis un ou deux joueurs qui sont incertains, l’effectif de la Hulpe B est quasiment au grand complet pour le match face à Woluwe. "C’est une équipe qui a trois points, comme nous. Avec tout le respect que je leur dois, j’espère pouvoir prendre les trois points ce week-end", précise le T1 Rachid El Baroudi.

Rixensart B

Week-end de repos à venir pour les Rixensartois qui ne rendront pas à Saint-Michel B à cause du dimanche sans voiture à Bruxelles. Derhe est en attente des résultats après sa blessure occasionnée ce dimanche face à Nivelles mais Lorenzo Richiusa craint une longue absence: "Les ligaments sont peut-être touchés. Ce repos vient donc à point nommé ! On va en profiter pour soigner les derniers bobos et renforcer l’esprit d’équipe avec un souper ce jeudi."

Stéphanois B

Pas de match non plus pour le Stéphanois B qui devait normalement recevoir Auderghem B ce dimanche. Grégory Garcia Duro, le coach des Verts, n’est pas mécontent de ce week-end de repos: "Cela va déjà nous permettre de recharger les batteries car il y a un ou deux joueurs qui ont des pépins physiques."

Walhain B

C’est un peu dans l’inconnu que Walhain B et Stéphane Wille s’apprêtent à se déplacer à Boitsfort B. Pour cause, pas mal de joueurs sont indisponibles ce samedi. Le coach walhinois s’attend à une rencontre aussi difficile que contre Saint-Michel B: "On joue bien au football mais on pêche mentalement notamment. À nous d’essayer de ramener quelque chose même si nous ne sommes pas au complet."

Ittre B

Après la déroute subie face au Stéphanois B, les Ittrois se rendent à Evere ce samedi. C’est avec un effectif décimé par diverses absences que Stéphane Goffinet, l’entraîneur d’Ittre B, devra composer son équipe.

Incourt B

Brasseur et Lempereur seront absents pour la rencontre à Stockel B. C’est Cédric Hanot, le délégué, qui assurera l’intérim puisqu’Eddy Eale est retenu par le travail. Il s’attend d’ailleurs à un match compliqué vu les circonstances: "On a pas mal d’incertitudes pour la rencontre. Mais les joueurs travaillent bien à l’entraînement et ont envie de progresser."