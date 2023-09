SC Jodoigne-Orp comme premier sommet en P3D

La grosse majorité des joueurs orpois n’a pas oublié la dernière confrontation avec le SC. "On s’est battu pour le titre il y a deux ans quand nous évoluions à Walhain. Jodoigne nous avait largement battus 4-1 à quatre matches de la fin, s’assurant quasiment le titre, et cette défaite nous reste encore en travers de la gorge."

Orp est en confiance après ses deux premiers succès. "Les anciens se connaissaient déjà et il a fallu prendre nos marques avec le reste du noyau. On a fait une grosse prépa avec trois amicaux par semaine, ce qui nous a permis de tester des trucs et faire tourner l’effectif. On est bien affûté techniquement et tactiquement, et on est confiant par rapport à ce qu’on fait pour l’instant. Cela dit, après avoir gagné contre la RAS et Chastre, on doit confirmer face à un concurrent direct."

Rayon effectif, seul Chennou est absent. En face, Martin Dehut devra composer sans Degeest et Rowet tandis que Collin et Mapumba sont incertains. "On s’est bien entraîné et je sens le groupe concerné, indique le T1 jodoignois. On rencontre un favori, on l’est aussi, c’est pourquoi je m’attends à un match serré comme à l’époque de Walhain, et ce sont des détails qui feront la différence. L’équipe la mieux organisée et la plus efficace dans ces moments forts émergera."

Le tour des équipes en P3D

Mont-St-Guibert

Après le premier succès à Huppaye, "il faudrait confirmer contre Ronvau, une équipe assez jeune avec l’ancien guibertin et expérimenté Antoine Closset, indique Gaël Vanderbrugge (T1). Je m'en méfie car ils sont capables de tout." Quintin reprend en réserve, Cuypers devrait rentrer.

Ronvau B

L’équipe ne part pas battue d’avance à MSG, d’autant que 2-3 titulaires vont rentrer. "Je m’attends au même style de match que Mélin car ça joue très direct vers l’avant avec des attaquants rapides, analyse Guillaume Lengelé (T1). Ce sera dur mais on n’a pas été ridicule jusqu’à présent."

Beauvechain

Départ réussi pour les Aviateurs. "Si on m’avait dit qu’on débuterait par un 6/6, j’aurais signé des deux mains car c’est une nouvelle équipe et on a besoin de temps pour créer des automatismes, mais on avance bien, sourit Jabran Albahtouri (T1). J’espère qu’on pourra jouer contre Incourt."

Chastre B

Après les 8 goals encaissés contre Orp, "j’attends une réaction de la part du groupe car si on n’agit pas de manière différente, on n’y arrivera pas, prévient Jonathan Fadeur (T1). J’attends beaucoup de mes joueurs, d’autant qu’on a une revanche à prendre puisqu’on avait pris 10 buts à Perwez la saison passée."

Jandrain

Après deux défaites, "on n’a plus droit à l’erreur, prévient Ludovic Pagnoul (T1). D’autant qu’avec un goal-average de 0-6, on doit faire le maximum à domicile. Reste que ce sera un match très difficile à jouer car nous sommes une quinzaine à venir d’Huppaye et les deux équipes ont zéro point."

Huppaye

Gros match à Jandrain. "On doit resserrer les boulons car c’est dur de prendre des points quand on encaisse 11 goals en 2 matches, avance Gaëtan Gramme (T1). Jandrain sera motivé à 200% et ce sera 60-40 car c’est chez eux. Moi, je serai content de retrouver des amis pas vus depuis longtemps."

Perwez B

Après le partage blanc contre Jodoigne "où l’on a eu des occasions en première mi-temps et le ballon en seconde, il faut gagner à la maison contre Chastre car on a perdu deux points dans notre planning, souligne Guillaume Joly (T1). Le groupe sera plus étoffé avec les retours de vacances."

Bierges

Après la défaite honorable à Beauvechain, "on va de nouveau jouer un gros morceau mais il y aura 3-4 retours et si on continue à adopter un comportement positif, les premiers points vont arriver. Et on va tout faire pour que ça se produise contre Mont-St-André", glisse Sébastien Goossens (T1).

Mont-Saint-André

Départ positif (4/6) "car on repart de zéro et on a rencontré deux candidats au top 5, apprécie Stéphane Decock (T1). Bierges était aussi en difficulté l’année passée, ils ont changé de série et ont déjà besoin de points. On devra les prendre au sérieux." Klompkès et Guillaume sont absents.

Grez B

Après la lourde défaite à Incourt, les Gréziens sont bye. "On a commis cinq erreurs individuelles et, en dehors de ça, l’adversaire n’a pas eu d’occasion", déplore Nicolas Gilles (T1). Le groupe a désormais dix jours pour préparer deux gros matches contre SC Jodoigne et Beauvechain.

Mélin

Meilleur départ cette année (6/6) pour Mélin "même si notre calendrier est plus facile sur papier que les deux saisons précédentes et on vise donc le 15/15, avance Christophe Fauville (T2). Jodoigne sera encore un match piège et on doit passer au-dessus avec notre expérience mais en marquant plus vite."

Jodoigne B

En plus du premier point, "on n’a pas encaissé et cela faisait un an qu’on n’avait pas eu de clean sheet, précise Frédéric Stoffelen (T1). Mélin tourne bien en marquant pas mal de buts et on va faire le maximum pour les embêter d’autant que les joueurs sont quasi tous rentrés de vacances."

Les buteurs et étoiles

Les buteurs

5 buts:Joiret (Orp-Noduwez) ; Koninckx (Melin).

4 buts:Verniest (Mt-St-Guib), Salmon (Melin).

3 buts: Gossia (Beauvechain).

Les étoiles

Cette semaine

3 étoiles: Sylvain Bernard (Mélin), Allan Gramme (Huppaye), Jonas Christophe (Orp-Noduwez), Maël Plasman (Jodoigne B), Kevin Glineur (Chastre B), Nathan Laurent (Bierges), Mattéo Del Piero (Grez B), Arthur Haubruge (Perwez B), Antoine Closset (Ronvau B), Julien Jaspart (Jandrain), Adrien Gossia (Beauvechain), Anthony Gonzalez (Mont-St-André), Mohamed Baitar (Mont-St-Guibert) Thomas Hoedenaeken (Incourt).

2 étoiles: Benoit Tits (Mélin), Lucas Geno (Huppaye), Jérôme Joiret (Orp-Noduwez), Baptiste Hourman (Jodoigne B), Julien Lebrun (Chastre B), Corentin Michiels (Bierges), Mattéo Veiland (Grez B), Lucas Vanderluyden (Perwez B), Ayrton D’Ans (Ronvau B), Brian Pierard (Jandrain), Matthias Fabeck (Beauvechain), Jérôme Neuville (Mont-St-André), Thomas Verniest (Mont-St-Guibert) Idrissou Souley (Incourt).

1 étoile:Tarik Jamai (Mélin), Alexis Valk (Huppaye), Michaël Pierquin (Orp-Noduwez), Louis Puttemans (Jodoigne B), Luca Legrand (Chastre B), Benjamin Cotteleer (Bierges), Ugo Diaz (Grez B), Benjamin Meunier (Perwez B), Stéphane Renier (Ronvau B), Adrien Somme (Jandrain), Noé Cobbaut (Beauvechain), Olivier Lisen (Mont-St-André), Jérémy Fareneau (Mont-St-Guibert) Arthur Degroot (Incourt).

Le classement

6 étoiles: Nathan Laurent (Bierges), Anthony Gonzalez (Mont-St-André), Adrien Gossia (Beauvechain), Jonas Christophe (Orp-Noduwez).

5 étoiles: Allan Gramme (Huppaye), Julien Jaspart (Jandrain), Julien Lebrun (Chastre B), Antoine Closset (Ronvau B), Thomas Verniest (Mont-St-Guibert).

4 étoiles: Sylvain Bernard, Benoit Tits (Mélin), Lucas Vanderluyden, Benjamin Meunier (Perwez B), Louis Puttemans (Jodoigne B).

3 étoiles: Olivier Lisen (Mont-St-André), Thomas Hoedenaeken (Incourt), Jérôme Joiret, Michaël Pierquin (Orp-Noduwez), Bastien Koninckx (Mélin), Jimmy Toury (Huppaye), Maël Plasman (Jodoigne B), Louis Dumont (SC Jodoigne), Kevin Glineur (Chastre B), Mattéo Del Piero, Dorian Dubois (Grez B), Arthur Haubruge (Perwez B), Nathan Michaux (Ronvau B), Robin Robert (Jandrain), Mohamed Baitar (Mont-St-Guibert).

2 étoiles: Lucas Geno, Alexis Valk (Huppaye), Brian Pierard (Jandrain), Idrissou Souley (Incourt), Ayrton D’Ans (Ronvau B), Baptiste Hourman, Benjamin Halleux (Jodoigne B), Alejandro Congosto (SC Jodoigne), Mattéo Lagneau (Chastre B), Corentin Michiels, Stéphane Demiddeleer (Bierges), Mattéo Veiland, Kamal Ben Hammou (Grez B), Matthias Fabeck, Noé Cobbaut, Maxime Streel (Beauvechain), Jérôme Neuville (Mont-St-André), Patrick Cuypers (Mont-St-Guibert).

1 étoile: Tarik Jamai (Mélin), Arthur Degroot (Incourt), Baptiste Renard (Jodoigne B), Loup Marchal (SC Jodoigne), Luca Legrand, Damien Deschamps (Chastre B), Benjamin Cotteleer, Alan Van Der Haegen (Bierges), Ugo Diaz, Clovis Colard (Grez B), Yann Tchana (Perwez B), Stéphane Renier, Audric Michaux (Ronvau B), Adrien Somme, Matthias Dupeuble (Jandrain), Grégory Degeneffe (Mont-St-André), Jérémy Fareneau, Mathieu Maniet (Mont-St-Guibert).