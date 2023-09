D1 LFH : Après leur victoire dans le derby face à Waterloo, les Tubiziens doivent monter en puissance

Les enseignements sont donc plutôt positifs vu les circonstances. "On a chaque fois eu plus dur dans les dix minutes restantes mais la défense tournait plutôt bien. On s'est amélioré à ce niveau-là car c'était plutôt rare qu'on encaisse moins de vingt goals par le passé. On a aussi pas mal tourné offensivement. On devra encore apprendre à jouer ensemble car les automatismes ne sont pas là, mais ça va venir en cours de saison."

L'équipe a pour ambition de faire mieux cette année malgré un calendrier compliqué en ce début de campagne. "On espère retrouver les play-off même si ce sera un championnat compliqué vu les équipes présentes. D'autant qu'on va directement rencontrer des adversaires ayant évolué à un plus haut niveau. Mais je pense qu'on a un bon gros noyau avec les nouvelles recrues. On aura plus de solution à chaque poste, ce qui nous permettra de souffler, ce qui devrait nous permettre de faire quelque chose de bien."

Premier déplacement à Eupen ce week-end

Notre interlocuteur, vingt-six ans, fait partie des Tubiziens les plus fidèles. "Ça a été difficile en préparation car on n'était que sept pour disputer les tournois et il fallait donc disputer les matches en entier, mais tout s'est bien passé malgré tout et on doit continuer à monter en puissance."

Premier déplacement au programme, à Eupen, ce week-end. "C'est toujours compliqué d’aller jouer chez eux, d'autant qu'ils ont pris une taule (30-15 à Tournai, NDLR) et on ne sait donc pas quelle équipe nous attendra, mais il faudra être sérieux du début à la fin de la rencontre."