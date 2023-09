Clara Demillecamps et sa maman, Muriel (Wavre), se préparent pour les Mondiaux de canicross

Il s’agira de leur deuxième participation à des championnats du monde, la première expérience ayant eu lieu l’an dernier en Bretagne. "Nous avons suivi un stage de canicross expert, en vue de la préparation des championnats du monde de canicross qui se passeront dans six semaines", explique Muriel Decastiau, la maman.

Ce stage était donné par Anthony Le Moigne, le champion du monde en titre, une référence. "Il a analysé nos deux braques allemands et nous a conseillé le meilleur des deux à prendre pour que Clara ait toutes ses chances… Il l’a analysée aussi et nous a donné un planning d’entraînements pour les six prochaines semaines pour être au top du top."

Voilà donc une grosse préparation physique qui s’annonce. "Mais il y a aussi le stress de tout ce qui va autour puisque nous devons supporter les frais liés au déplacement. On est donc à la recherche de sponsors, même si Clara est actuellement 15e mondiale et aimerait intégrer le Top 10, voire mieux même s’il y a beaucoup de concurrents étrangers. On a d’ailleurs inscrit Clara pour le mérite sportif de l’année à Wavre vu qu’elle est championne de Belgique."

Quant à Muriel, elle aimerait (et travaille dur pour cela) arriver dans les 20 premières mondiales. "Les deux parcours proposés pour les Mondiaux seront de 5,4 km maximum. On verra sur place le terrain. La différence cette année par rapport à 2022 en Bretagne, c’est donc que Clara aura son propre chien alors que jusqu’à présent, nous nous échangions Vénus, son binôme de toujours, et elle a une totale confiance en lui. Quant à moi, avec Flash, ma jeune braque allemande qui aura tout juste 18 mois début octobre, je l’adore, elle est géniale pour une jeune. On va donc tenter l’expérience ensemble."

Muriel Decastiau et sa fille Clara Demillecamps sont sélectionnées pour participer en octobre aux Mondiaux qui se disputeront en Allemagne.