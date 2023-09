Tout savoir sur la P3B avec Ittre qui ne veut plus se louper

Le noyau a été renforcé en ce sens. "Il y a eu zéro départ et quelques retours comme Lucas Fernandez, même si celui-ci est actuellement blessé, et Louis Baeyens qui avait marqué 32 goals il y a deux ans. Là où l’on manquait de fraîcheur la saison dernière, on a désormais un banc pour faire la différence avec des joueurs qui apportent autant que ceux présents sur le terrain."

L’équipe sort d’un bon test chez les Waterloo Lion’s (1-2) avant de recevoir Genappe.

"Ils se présentaient le couteau entre les dents car on avait gagné 0-4 la dernière fois. Face à un adversaire qui nous attendait fort bas en rejouant rapidement sur ses attaquants, on a été solide en défense, le premier but nous a fait du bien et même si on s’est fait un peu peur à la fin, on a su faire le gros dos. J’en profite pour remercier nos supporters présents à chaque match, à domicile comme à l’extérieur. Je ne m’attendais pas au 6/6 de Genappe, surtout après le départ du coach et de leurs cadres, et ce sera intéressant car ils ont battu Olympic Anderlecht."

Sur le plan personnel, "je reviens d’une grosse blessure (fracture des doigts) qui a mis fin à ma saison en novembre 2022, explique le joueur originaire de Virginal, présent au club depuis six ans et qui travaille dans un atelier automobile. Là, je viens de disputer un match référence, ce qui est très important pour moi car je marche beaucoup à la confiance."

Le tour des équipes en P3B

Ophain B

Après deux derbys, changement de décors avec Suryoyés (0/6). "On aurait pu trébucher contre l’AFC mais on n’a pas trop mal travaillé, note Michaël Ervier (T1). Je me méfie des équipes qui prennent un mauvais départ et on continue à bosser dur depuis le 25 juillet." Derijck et Durieux sont blessés.

Villers B

Il y a du mieux dans l’attitude avant trois matches compliqués (Olympic, Ittre et Etterbeek) "mais on doit se concentrer sur nous, ne pas se mettre de bâton dans les roues, et montrer envie et motivation pour faire un résultat", indique Cédric Musette (T1). Lambotte et Couder sont suspendus.

Saintes B

La première victoire a fait du bien. "On l’attendait depuis longtemps et j’espère que c’est le début d’une longue série, sourit Kévin Benois (T1). Nivelles est l’équipe que je redoute le plus car ils ont deux noyaux de P3." Il y a encore beaucoup de blessés dont le capitaine Walravens.

Nivelles B

Il faut éviter les moments d’absence "car on a pris 4 goals en 15 minutes contre le Léo alors qu’on était bien en place en première mi-temps, détaille Dimitri Veny (T1). J’espère qu’il ne pleuvra pas trop pour que le terrain de Saintes soit acceptable et qu’on puisse faire quelque chose là-bas."

Waterloo B

Premier revers inattendu. "On a eu des occasions pour faire douter Ixelles mais on n’a pas assez presté, regrette Pascal Leguillier (T1). J’aurais préféré un match officiel pour avoir une réponse sur le terrain." Le match à Ganshoren est en effet reporté. Tondeur souffre d’une déchirure

Waterloo Lion’s

Deux défaites pour débuter avant un week-end de repos forcé. "Ittre était un cran plus fort qu’Olympic même si cela ne se reflétait pas dans le score (1-2), remarque Alain Nzanza (T1). On aurait pourtant pu espérer mais c’était dur au niveau du rythme." Ohindo poursuit sa convalescence.

AFC Brainois

Toujours ce manque d’expérience. "Les joueurs doivent comprendre qu’on n’est plus chez les jeunes et ont besoin d’un déclic pour passer le cap, constate Pascal Hoffman (T1). Mais ça ira de mieux en mieux et ils grandiront plus vite en P3." Beerens sera suspendu dans dix jours contre Saintes