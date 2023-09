P3D: Incourt retrouve des couleurs après trois années compliquées

Notre interlocuteur dispute sa quatrième saison au club. "J’étais déjà présent chez les jeunes avant de partir à Walhain, Namur puis Wanze en IP. Je suis revenu au club quand j’avais 17 ans, le club évoluait alors en P2. Cette année, Mehdi (Sahnoun, le T1) m’a convaincu de rester en ayant conservé un ou deux joueurs d’expérience dans chaque ligne et avec pas mal de transferts. On reste une équipe jeune mais les entraînements sont mieux suivis, il y a une chouette ambiance et la sauce est occupée à prendre."

Thomas, qui réside à Mont-St-André, évolue désormais comme attaquant et il a d’ailleurs scoré dimanche dernier. "J’ai fait toute ma formation en tant que défenseur central ou n° 6 mais je suis assez polyvalent et le coach cherchait un n° 9. C’est un grand changement mais ça marche plutôt bien jusqu’ici. Je suis donc content sur tous les aspects puisque, en dehors du foot, je suis apprenti en mécanique automobile et ça se passe très bien là aussi."

Reste à voir ce que les Incourtois seront capables de faire sur la longueur. "On aimerait bien être outsider et pourquoi pas jouer le tour final mais il y a de grosses équipes dans la série. À commencer par Beauvechain, où j’ai passé un test cet été, qui a déjà décroché deux victoires."

Le terrain étant réservé au triathlon d’Opprebais ce dimanche, le match pourrait avoir lieu à Mont-St-André mais le club n’avait aucune certitude au moment d’écrire ces lignes. Bounougou est toujours blessé.