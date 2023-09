P3B féminine: Wavre Limal B est déjà bien en jambes

Que peut-on attendre de l’équipe cette saison ? "C’est un peu tôt pour le dire d’autant qu’on a rassemblé deux équipes mais on vient de livrer un bon premier match, comme on avait livré de bons amicaux, ce qui nous a permis de déjà mettre des choses en place", signale la résidente guibertine qui a débuté le foot à quinze ans et qui vient d’entamer des études de kiné à Louvain-la-Neuve.

Perwez: Un groupe intéressant

Les joueuses de Perwez s’étaient préparées au mieux "car on n’a pas eu de match de préparation, indique le coach, Luca Maggiolini. Les filles ne se connaissent pas encore toutes et les débutantes constituent la moitié du noyau. Le score peut paraître lourd et on aurait mérité un petit but mais on en a pris deux en première mi-temps lors de la mise en place, puis on en a pris quatre alors que l’on commençait à jouer mais en ayant plus dur physiquement."

Pas de quoi se décourager pour la suite.

"On a un groupe intéressant avec 12 à 15 filles d’expérience, et je pense qu’on peut faire quelque chose de bien cette année et dans le futur. D’autant qu’on va enchaîner avec deux matches (Waterloo et Tubize) plus à notre portée."

Le tour des équipes en P1 & P2

Provinciale 1

Chastre B

Premier point sur le fil contre Boitsfort (3-3) grâce à un coup-franc de Michiels. "On aurait pu faire la différence en début de match puis on s’est fait avoir par l’expérience adverse. Mais, avec quatre D16 venues nous aider, on a fait le match", apprécie Léo Noemi (T1).

Lasne Ohain

Egalisation en fin de match face à Walhain (2-2). "Il y a de la frustration des deux côtés car on les a débordées pendant 25 minutes puis elles nous ont fait souffrir parce qu’on est retombé dans nos travers en faisant preuve de suffisance", indique Olivier Minsart (coach).

Walhain

L’équipe a bien secoué Lasne Ohain. "On a résisté pour ne pas prendre plus qu’un but avant la mi-temps, puis on les a déjouées en changeant la tactique, analyse Jamel Dennoune (T1). Dommage de ne pas avoir gagné mais on doit apprendre à gérer un résultat et on va y travailler en préparant Chastre."

Wavre Limal

Le revers contre Jodoigne est de bon augure car "on les a dérangées à certains moments avec un très bon quart d’heure à 1-1, note Mohamed Riani (T1). On ira confiant à St-Michel qui n’a pas pris de point non plus mais en ayant joué de gros morceaux."

Jodoigne

6/6 grâce au succès (1-3) à Wavre Limal. "Face à un jeu direct qui nous a parfois posé problème, on retient la victoire en ayant marqué plus, et quelques beaux mouvements, analyse Gilles Marko (T1). Concernant ce week-end, on se dirige vers un forfait général de Schaerbeek."

Provinciale 2

Beauvechain

L’équipe a dû déclarer forfait contre les Lion’s. "On avait trop de blessées et trop d’absentes en raison du boulot, explique Grégory Collée (T1). Cela aurait été un chouette match à jouer et nous avons proposé plusieurs autres dates mais notre adversaire a refusé."

Lasne Ohain B

Victoire sans jouer contre Suryoyés (déjà au bord du forfait général, NDLR) avant d’aller à Kosova. "C’est un peu embêtant pour le rythme mais on continue de s’entraineur dans l’idée d’aller chercher les trois points ce week-end", indique Paulo Guimaraes (T1).

Nivelles

Les Nivelloises ont mené trois fois au score contre Jodoigne B. "On n’a pas eu de chance car c’est un flottement de dix minutes et un penalty léger qui leur permet de revenir dans le match mais je suis dans l’ensemble satisfait pour ce premier match", souligne Rudy Dechamps (T1).

Jodoigne B

Un point sauvé in-extremis à Nivelles, 3-3. "Le score est logique dans un match un peu compliqué et on s’en sort avec un point en ayant été chaque fois mené parce qu’on a été dans la réaction plutôt que dans l’action", résume Pierre Haerlingen (T1).

Ronvau

2-2 pour la première sortie contre Maccabi avant d’aller chez les Lion’s. "On a réussi à compenser nos manquements par de la combativité en revenant deux fois au score, et on aurait même pu espérer inscrire le 3-2", remarque Guillaume Lengelé (T1).