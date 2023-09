Jean-Paul Dos Santos travaille pour une organisation internationale. "Je conduis des hautes personnalités politiques internationales et j’exerce ce métier depuis 30 ans. Cela me fait des horaires compliqués car si je sais quand je commence, je ne sais jamais quand je termine, sans parler des formations et des stages de conduite."

Autant dire que pour le coach du Ronvau, avoir un adjoint à ses côtés est important. Épaulé par Guillaume Lengelé la saison dernière en P3, c’est Mohamed Riani qui est maintenant son T2 en P2. "On a la même vision et on voit les choses de la même façon. On est complémentaires et c’est important."

À 54 ans, Jean-Paul a gardé un peu de place pour ses loisirs, en sachant que le football lui a toujours demandé pas mal de temps. "Originaire de Bruxelles, j’ai commencé à jouer au foot à 7 ans au club espagnol d’Asturiana puis j’ai rejoint le White Star Malou Woluwe qui n’existe plus aujourd’hui."

Après son mariage, il déménage en Brabant wallon à Chaumont et se dirige vers des clubs de la région: Mélin, Hélécine puis Orp avec qui il devient champion en P4 avec Jean-Paul Noël et finalement Chaumont où il termine sa carrière de joueur avec un nouveau titre en P4. C’était l’époque de Marc Cneudt.

Jean-Paul alors 40 ans. Il a rangé ses gants de gardien de but et se lance dans les cours d’entraîneur. Il est diplômé UEFA B et son CV renseigne l’entraînement des jeunes au RJ Wavre où il va aussi coacher les U19 IP puis la P4 avec laquelle il deviendra champion. Il a aussi entraîné la P4 de Grez-Doiceau, club dont il sera aussi le coordinateur, avant d’observer une pause "car cela devenait compliqué avec les horaires au boulot."

Avant le Covid, il reprend par une pige de l’équipe B au Ronvau avant de revenir au club en janvier dernier. "Le président David Lengelé m’a demandé de reprendre l’équipe, cela ne devait être qu’un intérim mais je suis toujours là."

Et pour de bon car l’homme aime ce qu’il fait. "Je pense avoir trouvé le bon équilibre entre le foot, le boulot, ma compagne et mes enfants."

Il y a Mathilde, 25 ans, qui fait de l’équitation et de la danse, et Hugo, 21 ans, qu’il entraîne au Ronvau. "Ils sont grands mais ont toujours besoin de leur papa. Et comme je n’ai jamais su rester en place, c’est gai de les suivre."