"On se déplace à Chastre et je suis confiant car on reste sur un 4/6 correct et un bon état d’esprit mais attention à la réaction de Chastre qui doit prendre des points", prévient Pierre Schoenfeld.

Lasne-Ohain B

"À Saintes, on a bien réagi après notre premier match catastrophique contre Rixensart. La mentalité était bonne, c’est bien, mais on reste à zéro point et nous sommes les seuls dans le cas, remarque Gilles Stephany. On reçoit Villers et s’il faut confirmer la bonne mentalité, il faut surtout prendre des points pour avancer. Mais on ne prend pas Villers au bon moment."

Ronvau

La réception de Saintes "se présente bien après un premier match correct à Rixensart où nous avons fait preuve de caractère, observe Jean-Paul Dos Santos. Saintes étant un candidat au titre assez solide, il faudra se montrer intelligents. Il me manquait huit joueurs le week-end dernier et j’en récupère deux."

Wavre-Limal

Pour Sam Ballieux, qui sera privé de Van Den Berghe, suspendu (2/2), "le déplacement à La Hulpe est important car nos sommes déçus de notre bilan actuel de 1/6 mais quand on ne marque pas… Un gros match nous attend et ce sera compliqué."

Saintes

Pour le déplacement au Ronvau, "je salue beaucoup de retours, dont Aarab et Barras, et cela se présente bien", apprécie Dorian Nizot.

Chastre

La réception de Rixensart "se présente bien, même si j’ai quelques absents, des étudiants avec une seconde sess’partis en vacances et des blessés, regrette Hassan Riani. Le match est important après avoir joué une belle équipe de Woluwe et un Ophain plus mature que les autres saisons et avant d’aller à Saintes."

Braine B

Alain Campion est confiant: "On se rend à Stéphanois pour un nouveau match et une nouvelle histoire. On est dans une bonne spirale, un 4/6 à confirmer."

La Hulpe

"On a joué une équipe qui descend (Etterbeek), une qui monte (Woluwe) et on reçoit maintenant Limal, une équipe qui est resté en P2 et qui s’est bien restructurée, annonce Jonathan Cabron. C’est un petit derby que les deux équipes ont toujours voulu gagner, ce sera serré et un chouette match qui risque de se jouer au mental et en fonction de la forme du moment. Mais on a envie d’une première victoire à domicile."

Villers

Frédéric Balan est très clair: "On reste sur un mauvais match avec des lacunes mais aussi un manque d’efficacité devant. Cela fait deux dimanches que l’on manque un penalty et le départ n’est pas celui attendu après une bonne préparation. Ohain est à la recherche de ses premiers points et il faudra être bien présents."

Stéphanois

Deux matches nuls ont lancé le championnat du Stéphanois. "C’est bien, mieux que la saison dernière, mais on aimerait prendre plus de points pour prendre confiance dans ce championnat, remarque Rénald Pansaerts. On reçoit maintenant Braine B. Ce ne sera pas évident car on ne sait jamais ce qu’ils reçoivent comme joueurs de leur D3. Chez nous, Mortier sera absent et Magnoni de retour."

Ophain

Avancé à samedi soir (18 h) suite à la journée sans voiture, le déplacement à Woluwe s’annonce "intéressant contre une équipe méconnue. On verra bien ce que cela donnera mais je suis content de jouer sinon nous aurions eu un nouveau coup d’arrêt", apprécie Romuald Lecocq qui a perdu Steens et Baldé (déchirure), sur la touche pour quatre semaines.

Les chiffres

Les buteurs

2 buts: Carlier (Braine B), Akono (ES Brainoise), Van Stalle (FC Walhain A), Diallo (La Hulpe A), Grazys (Lasne-Ohain B), Pilotte (Lasne-Ohain B), Oliveira (Rixensart A), Schumacker (Ronvau A), Maeyens (Saintes).

Les étoiles

Ce week-end

3 étoiles: Maeyens (Saintes), Amato (Chastre), Salawa (Braine B), Brumagne (Walhain), Lacourt (Ronvau), Kouanda (Etterbeek), Gillis (Ophain), Nicaise (Limal), Champagne (ES Braine), Renard (Rixensart), L. Delfosse (Lasne-Ohain B), Ceusters (La Hulpe), O. Khamouss (Clabecq), Bourlard (Stéphanois).

2 étoiles:Es-Sadiki (Saintes), Kano (Chastre), Peeters (Braine B), Saadi (Walhain), Verrept (Ronvau), Haidara (Etterbeek), Bonanno (Ophain), Thunis (Limal), Akono (ES Braine), L. Defrenne (Rixensart), Meert (Lasne-Ohain B), Diallo (La Hulpe), Hakiki (Clabecq), Hanon (Stéphanois).

1 étoile:De Pascale (Saintes), Hendrickx (Chastre), Sylla (Braine B), Q. Duhem (Walhain), Schumacker (Ronvau), Corbino (Etterbeek), Di Sciacca (Ophain), Artigas (Limal), E. Ferreira (ES Braine), Chiera (Rixensart), Pilotte (Lasne-Ohain B), Kikassa (La Hulpe), A. Vanden Berghe (Clabecq), Dechamps (Stéphanois).

Il n’y a pas eu d’étoiles décernées à Villers. La semaine dernière, il nous manquait les étoiles de La Hulpe: 3. KIkassa ; 2. Lambert ; 1. Van Poppel.