La championne de Belgique Larissa Pauluis sur son cheval Flambeau faisait partie de l’équipe belge aux côtés de Charlotte Defalque (Botticelli), Flore De Winne (Flynn) et Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof). La Brabançonne a fait forte impression, recevant 73,106 % du jury sur son Grand Prix, un record personnel. Elle n’est pas la seule à avoir brillé puisque pour la première fois, trois cavaliers belges ont récolté plus de 70% dans le Grand Prix.

Le manager de l’équipe, Jeroen van Lent, en avait les larmes aux yeux. "C’est pour cela qu’on fait ce métier. Après 13 ans en tant que manager de l’équipe, ça a enfin marché. C’était passionnant et émouvant, et de loin le plus beau moment pour tous les cavaliers. Nous avons rendu l’impossible possible", a-t-il déclaré à l’agence Belga.

Grâce à cette performance, la Belgique sera présente pour la première fois de son histoire dans les trois disciplines olympiques d’équitation: le dressage, le saut d’obstacles et le concours complet. "Cela s’est vraiment très bien passé, savoure Larissa Pauluis. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance car il ne restait que trois tickets disponibles pour les Jeux et beaucoup d’équipes toujours en course pour les obtenir."

Présente lors des derniers JO de Tokyo, la cavalière remettra donc le couvert dans quelques mois. "Paris, ce sera encore autre chose, à côté de la porte. Ce sera un moment phénoménal."

16e en individuel

Après le Grand Prix où la Belgique s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, les trente meilleures paires ont pu disputer le Grand Prix Spécial. Larissa Pauluis en était. Elle s’est classée 20e de ce Spécial avec un résultat de 72,766% qui lui permettrait de se qualifier pour la finale qu’elle a terminée en 16e position avec 78%.

"J’ai vécu de bons championnats en Allemagne. Je vais maintenant faire d’autres concours avec Flambeau mais aussi Valentin que je prépare aussi pour les Jeux. Si je dois me préparer physiquement, les chevaux aussi doivent envie d’aller travailler et le timing est parfait pour bien préparer les Jeux."