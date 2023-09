Quentin Mahauden, le karatéka avec un kimono en or !

S’il est n° 2 mondial en -75 kg, l’Égyptien Abdalla le précédant encore pour quelques points au ranking, Quentin a été consacré, en Irlande, meilleur karatéka de 2023 dans sa catégorie.

"Le titre exact, en français, est “Grand Gagnant” 2023 !" précise fièrement Quentin. "Ce qui me vaudra de porter un kimono en or lors des cinq manches de Premier League l’année prochaine. Avec mes cinq médailles, dont trois en Premier League, j’ai été le karatéka le plus régulier de ma catégorie."

"Il y a beaucoup de médailles de bronze mais les médailles d’or vont suivre"

Après avoir enchaîné les cinquièmes places depuis son arrivée chez les seniors en mars 2019, à l’âge de 18 ans, Quentin Mahauden enfile désormais les médailles comme des perles sur un collier. Fin mars, il s’offrait le bronze à l’Euro, à Guadalajara ; mi-mai, l’or à Rabat ; début juin, le bronze à Fukuoka ; fin juin, le bronze aux Jeux européens, à Cracovie et, ce dimanche, le bronze, à Dublin.

"Je sais: il y a beaucoup de médailles de bronze, mais il faut le concevoir comme une progression régulière, linéaire. Les médailles d’or vont venir, j’en suis sûr !"

Autant le préciser, le Brabançon de 22 ans ne doute de rien, surtout depuis qu’il a pour coach Salah Mesnaoui. "Disons qu’on se comprend, qu’on voit le karaté de la même manière. Salah a été coach de l’équipe marocaine. Il est expérimenté. Son style me convient. Depuis qu’il s’occupe de moi, c’est-à-dire début janvier, j’ai participé à six compétitions et j’ai décroché cinq médailles…"

Il n’y a pas de hasard, seulement des faits. Et ils plaident pour le tandem Mahauden-Mesnaoui, dont le prochain objectif est fixé fin octobre, à Budapest, où aura lieu le Mondial.

"J’y viserai encore la médaille, mais aussi la place de n° 1 mondial, qu’occupe l’Égyptien. Mais attention : il y aura d’autres candidats comme le Jordanien qui m’a battu, ce dimanche, en demi-finale. Aussi le Turc, l’Italien et le Kazakh qui, lui, m’a privé de podium il y a deux ans, à Dubaï. Une de mes nombreuses cinquièmes places… En attendant, retour à l’entraînement."

Sous contrat comme sportif de haut niveau à l’Adeps, Quentin Mahauden s’entraîne six jours sur sept, à Loverval ou au Blocry avec son préparateur physique, Étienne Dubuisson. Et à l’étranger… "Après les Jeux européens, j’ai coupé pendant un mois, en juillet. Pas de karaté ! J’en avais besoin, à la fois physiquement et mentalement. Puis, j’ai repris à fond. Cette semaine, je serai en stage à Taïwan pendant dix jours. J’y ai été invité avec Youness Oualad, notamment, qui était de retour à la compétition. Les Taïwanais préparent les Jeux asiatiques. Ce n’est pas le top mondial, mais le niveau est assez relevé pour bien s’entraîner."

Quentin ne manquera pas non plus d’analyser les cinq combats qu’il a livrés à Dublin et d’en tirer les enseignements. "Après avoir battu le Japonais (10-2), j’ai assuré contre le Hongrois (3-3). Je savais que, si je ne perdais pas par plus de six points, j’étais premier de la poule. Je n’ai donc pris aucun risque. En quart de finale, j’ai écarté le Turc (2-0) avant de m’incliner en demi-finale face au Jordanien (1-4). Je ne suis jamais rentré dans ce combat. En fait, j’ai été surpris par sa tactique, à laquelle je ne m’attendais pas. J’ai été mené 0-4, puis 1-4, et je n’ai pas pu revenir, même si je pense avoir marqué à la dernière seconde. Mais ce fut une bonne leçon !"

Renvoyé au combat pour le bronze, Quentin Mahauden a alors assommé l’Italien Rossi sur le score de 11-6. Net et sans bavure. Tête de série n° 1 en Irlande, il figurera parmi les favoris au podium mondial en Hongrie. Un nouveau statut. Un défi, aussi, qu’il se dit prêt à relever, lui qui est devenu le fer de lance du karaté belge.