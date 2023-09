P2B: Clabecq reçoit l’ES Braine pour un derby très attendu

Clabecq qui reçoit l’ES Braine, c’est "le" derby de la localité. Un match attendu par les deux parties, et certainement par les joueurs qui sont passés par les deux camps, à l’image du Clabecquois Giovanni Molinaro qui portait encore la vareuse de l’ES Braine il y a quelques années. "Cela remonte à trois, quatre ans, précise l’intéressé qui est ensuite passé par Ophain avant d’arriver cette saison à Clabecq. Après trois saisons à Ophain, j’étais indécis quant à mon avenir. Je ne savais pas si j’allais arrêter ou pas le foot. Puis Clabecq qui me suivait déjà depuis un certain temps est revenu aux nouvelles. Comme je connaissais bien le coach que j’ai connu à Tubize et qui m’avait emmené à Rebecq en promotion, je me suis laissé tenter. Le discours du directeur sportif Benoît Tortolani était aussi très constructif."