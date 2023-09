P1: Tubize peut-il faire chuter Genappe ?

La bande à Julien Darquenne s’avance confiante après son précieux succès face à Saint-Josse et le T1 genappien s’offre même le luxe de récupérer quelques solides forces vives. "Notre buteur Kévin Maistriaux rentre de suspension alors que Stiens, Paquet, Deglas et Kanyinda seront également de la partie. Dans l’autre sens, Zanella s’est blessé dimanche dernier alors que Hazard n’est pas disponible. C’est toujours très positif de voir revenir des joueurs même si nous savions que nous avions bâti un noyau avec beaucoup de solutions où chaque joueur peut prétendre à une place de titulaire. Les voyants sont au vert pour la réception de cette belle équipe de Tubize-Braine qui peut s’appuyer sur des jeunes gars de qualité et sur le renfort d’excédentaires de sa D2", confie le coach de Genappe.

En face, même s’ils ont été bons dans le jeu face au BX Brussels, les gars de Didier Bargibant ont dû s’avouer vaincus. "Cela ne fait pas tout d’être consistant, il faut aussi être réaliste et mettre nos occasions au fond. Nous allons affronter une formation expérimentée, qui joue bien au ballon et qui aimerait jouer les premiers rôles et j’espère que mes garçons vont vite apprendre de leurs erreurs. Chaque petite distraction se paie cash et ils doivent prendre conscience qu’ils jouent en P1." Samedi soir, Grez accueillera une formation de Saint-Michel qui réalise pour l’instant un joli carton plein. Les gars de Pierpaolo Giunta ont retrouvé des couleurs après leur belle prestation face à Auderghem et l’heure sera plus que jamais à la confirmation.

Le ligament pour Delph

Alors qu’on pouvait craindre le pire après qu’il ait été transporté en ambulance suite à une mauvaise réception lors du match inaugural face à Saint-Michel, le Waterlootois Diego Delph souffre finalement d’une rupture du ligament antérieur du genou. La rotule n’est pas touchée mais le joueur devra se faire opérer. Il reviendra au second tour.