Buts: Akono (1-0, 12’) et Hanon (1-1, 54’).

Les locaux débutaient la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score via Akono. L’ES Braine aura ensuite l’occasion de faire plusieurs fois le break sans y parvenir. "On aurait dû tuer le match avant la mi-temps", regrette l’entraîneur brainois Michaël Ghion. La deuxième mi-temps était plus équilibrée et le Stéphanois revenait dans la partie peu après la pause grâce à Hanon. Malgré des occasions de part et d’autre, le score ne bougera plus. "Le match nul est finalement justifié même si je suis un peu déçu car les trois points n’étaient pas loin", résume le T1 du Stéphanois Rénald Pansaerts.

Rixensart – Ronvau 3-3

Buts: Mutombo (1-0, 25’), Schumacker (1-1,37’), Chiera (2-1,55’), Verrept (2-2,86’), Schumacker (2-3,89’) et Engels (3-3,92’).

Mutombo donnait l’avantage aux Rixensartois à la 25e minute avant que Schumacker n’égalise sur penalty avant le repos. Chiera remettait Rixensart aux commandes de la partie peu avant l’heure de jeu. La fin de match était folle puisque Verrept et Schumacker, encore sur penalty, croyaient donner la victoire aux visiteurs mais Engels offrait un point à Rixensart dans le temps additionnel. "C’est un match nul assez logique si on regarde la rencontre dans son ensemble", clamaient Jean-Paul Dos Santos et Pierre Schoenfeld, les entraîneurs de Ronvau et Rixensart.

Etterbeek – Wavre Limal 2-0

Buts: Bapembe Mpembe (1-0,27’) et Maroufi (2-0, 66’).

Il fallait attendre la deuxième partie de la première mi-temps pour Bapembe Mpembe ouvrir le score pour Etterbeek. "Je suis un peu déçu de ce que mes gars ont proposé avec parfois un manque d’envie", explique l’entraîneur etterbeekois Anthony Pettacia.

Les Bruxellois ont tout de même su mettre le deuxième but grâce à un penalty de Maroufi et le score ne bougera ensuite plus. Sam Bailleux, le T1 de Limal, était partagé entre deux sentiments: "Je suis naturellement déçu du score mais tout de même satisfait de ce qu’on a proposé ce dimanche."

Saintes-Lasne Ohain B 2-1

Buts: Pilotte (0-1,8’), Maeyens (1-1,38’) et Es-Sadiki (2-1, 44’).

Lasne Ohain B ouvrait le score via Pilotte sur un penalty qui a dû être retiré. Saintes prenait ensuite l’ascendant et il fallait attendre la fin de la première mi-temps pour voir Maeyens égaliser grâce à un magnifique coup-franc. Dans la foulée, Es-Sadiki donnait l’avantage aux visités.

En deuxième période, les Saintois galvaudaient et Lasne-Ohain tentait d’arracher un point mais sans succès. L’entraîneur de Saintes, Dorian Nizot, était soulagé à l’issue de la partie: "C’était important de prendre ces trois points qui sont mérités dans l’ensemble."

Ophain – Chastre 3-1

Buts: Di Sciacca (1-0,31’), Bonanno (2-0,45’), Hendrickx (2-1, 66’) et Dolmen (3-1, 93’).

Ophain prenait le dessus sur Chastre en fin de première mi-temps et matérialisait cela grâce à des buts de Di Sciacca et Bonnano. En deuxième période, Hendrickx relançait le suspense à une grosse vingtaine de minutes de la fin mais Dolmen inscrivait un but salvateur dans le temps additionnel pour offrir définitivement la victoire à Ophain. "Je suis tout de même satisfait de la réaction de mes gars en deuxième mi-temps", relatait Hassan Riani, l’entraîneur de Chastre.

Braine B – Walhain 2-0

Buts: Peeters (1-0,32’) et Elton (2-0,82’).

Braine B, avec quelques joueurs du noyau A, prenait directement les choses en main et ouvrait le score peu après la demi-heure via Peeters. "On a parfois manqué un peu d’automatismes même si on a eu directement le match en main", expliquait le T1 brainois Alain Campion. La deuxième mi-temps était assez similaire à la première avec une domination des Brainois et Elton tuait le suspense dans le dernier quart d’heure. L’entraîneur de Walhain, Cédric Verté, reconnaissait la supériorité de ses adversaires : "Je pense qu’on s’est vu un plus fort que ce qu’on est. Braine B a totalement mérité sa victoire."

Woluwe – La Hulpe 1-2

Buts: Diallo (0-1, 20’) et Gasmi (1-2,75’).

La Hulpe prenait les commandes du match grâce à un but de Diallo après vingt minutes de jeu. Les visiteurs loupaient plusieurs fois le break et Woluwe revenait dans la partie peu après l’heure de jeu sur penalty. Mais Gasmi redonnait l’avantage aux visiteurs à un quart d’heure du terme de la rencontre et offrait la première victoire de la saison à La Hulpe. Stéphane Vandorpe était heureux à l’issue de la partie: "C’est une victoire amplement méritée même si on a pêché au niveau de l’efficacité."