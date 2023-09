P1 Messieurs: Le Speedy a encore besoin de temps, le 2001 n’en perd pas en chemin !

Du côté castellobrainois, on tirait la langue dans tous les sens. "J’ai utilisé Vancabeke 37 minutes, Wilmus – qui s’est blessé au genou – 35. Somers est blessé au mollet, Dupont était occupé professionnellement, Neskens n’a pas encore reçu le feu vert médical et Ronse va seulement recommencer les entraînements cette semaine. Ce qui change aussi par rapport à la saison passée, c’est que mes deux scoreurs qu’étaient Neskens et Dooms ne sont plus sur le terrain. Les gars sur le jeu doivent se montrer un peu plus égoïstes", relève Franck Stevens.

Le coach du BBC ne change pas son fusil d’épaule mais est à l’heure du questionnement : "Je vous disais que nous visions les play-off mais ici, avec les blessés et les absents, on se trouve à huit avec deux jeunes. Cela change l’approche." Comme il ne joue pas le week-end prochain, BLC va pouvoir récupérer tonus physique et influx nerveux.

Le fait est assez rare pour ne pas être souligné: c’est le second match d’affilée que le Speedy dispute et qui ne se termine pas au terme du temps réglementaire. Défait par Chalet au bout de 45 minutes lors du Season Opening, Mont-Saint-Guibert a cette fois bien négocié les cinq minutes supplémentaires face au Fresh Air Jette (65-64). "Ce n’est pas une excuse mais la chaleur n’a pas aidé mon équipe de shooteurs. On ne se trouve pas encore, certains gars doivent encore se mettre dans le rythme et surtout on n’inscrit pas nos tirs", relate Alex Sempels. Un coach qui veut emmagasiner des unités avant la mi-octobre. "On joue RPC Anderlecht, l’École Européenne et le Linthout avant d’accueillir Braine-le-Château. Les trois premiers matchs sont abordables sur papier. Pour le quatrième face aux Brainois le 14 octobre, ce sera ouvert car les deux équipes se correspondent pas mal."

Au repos ce week-end, le Rebond Ottignies se rend dimanche à Braine 2001. Comme les deux équipes sont invaincues, cela devrait donner lieu à un beau derby. Le Speedy se rend pour sa part à l’UAAE. Il devrait avoir qualifié d’ici là Elliot Soontjens qui était en Suède pour ses études et qui doit faire l’objet d’un bon de sortie entre fédérations nationales.