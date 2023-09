L’Open Day Dames, une affaire qui roule à Waterloo

La présidente du club local a vu des sourires sur tous les visages, c’est l’essentiel à ses yeux. "Tout s’est super bien passé. Les gens étaient contents. Il y a bien eu du retard par rapport à certaines rencontres mais c’est parce que le CP Brabant avait proposé que les arbitres fassent des pauses durant les quarts pour que les joueuses puissent s’hydrater. Je pense qu’on tourne autour de 25-30 tickets vendus par match, on doit être à 5-600 entrées payantes sur l’ensemble du week-end."

L’événement est synonyme de ralliement dans le club. Il y avait un nombreux public présent dimanche pour le match de la P1 de Vincent Marien, battue sèchement par le Canter Schaerbeek (descendant de Régionale 2) et qui visera le maintien. "C’est le genre de rencontre où l’on voit le chemin à parcourir avec des équipes du top. L’important, c’est que l’équipe grandisse au fur et à mesure du championnat. Ce que je retiendrai également, c’est que l’Open Day Dames concerne 60 bénévoles mobilisés. C’est une belle réussite pour le club", estime l’administratrice dont le club initie des stages et participe aussi au Salon des Sports et à la braderie. "C’est énergivore mais c’est une chouette organisation. On se sent soutenu par le Comité provincial Bruxelles – Brabant et par la commune. La bourgmestre est venue faire l’entre-deux de l’un de nos matchs et plusieurs échevins sont passés", renseigne Carine Vanmoen qui se verrait bien prolonger la fête. "On espère pouvoir continuer à organiser cet événement à durée indéterminée."

Recentrée autour du coordinateur sportif Jaume Avino (pour le maxi-basket) et du responsable mini-basket Marc d’Hose, l’école de jeune waterlootoise est en pleine période de transition. Le club a aussi créé une section baby-basket. "On manque d’heures et de plateaux pour nos jeunes. J’ai entre 100 et 150 jeunes qui figurent sur une liste d’attente. Avec Jaume Avino, on va créer bientôt une sorte de Basket Open, qui permettrait à des U16-U18 de venir s’entraîner une fois par semaine au club", ponctue la présidente Carine Vanmoen.