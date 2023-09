Le "kop" de la RAS Jodoigne, le JP22, a cinq ans et fête ça avec un beau tifo (vidéo)

Massimo Vigano fut le premier président du JP 22, à une époque où les Canaris évoluaient toujours en P1. "Un jour, en discutant avec Massimo, on trouvait l’idée sympa de créer un club de supporters. Massimo étant alors très actif parmi les supporters du RWDM, il savait comment s’y prendre. On a lancé l’affaire, nous étions deux ou trois au début pour une vingtaine de membres actifs maintenant. C en’est pas énorme mais ce n’est pas un problème car nous privilégions la qualité sur la quantité."

Écharpes, bâches, fumigènes, drapeaux,… Le kop est bien équipé. "Je ne cache pas que cela nous donne un certain budget à gérer car tout le matériel coûte cher et on organise quelques activités pour rentrer dans nos frais. On organisera d’ailleurs le premier souper du JP 22 au mois de novembre dans la buvette du club."

Christophe Tesseur met tout en œuvre pour que le kop soit présent le plus souvent possible. "On organise parfois les déplacements en car mais ici aussi, les cars sont devenus très chers et il faut savoir les remplir. Le 1er octobre, pour le déplacement à Ath, on aimerait partir dans un party bus."

Une saison compliquée

Si le JP 22 a donné le ton dimanche après-midi, le résultat n’a malheureusement pas suivi contre Belœil. En enfilant sa casquette de supporter, Christophe Tesseur voit "une équipe de Jodoigne assez jeune et qui a du mal à aller au charbon. Quand on reçoit un coup, on reste au sol plutôt que de se relever. On mène 0-1 à Arquet avant de s’écrouler et même chose ce week-end face à Belœil alors que l’on menait 1-0. En une fois, plus rien ne va et j’espère que Steve (Dessart) et son staff vont trouver la parade. Le bilan actuel de 1/9 n’est pas bon, surtout après avoir déjà joué deux montants. Je ne suis pas inquiet mais il ne faudrait pas que cela dure. J’avais pourtant bon espoir jusqu’ici car j’ai déjà vu pas mal de bonnes choses dans une équipe qui, pour moi, possède plus de qualités que la saison dernière, mais cela ne se traduit pas dans les résultats."

Quant au fait qu’il n’y ait plus de véritables Jodoignois dans le noyau, cela ne change pas grand chose pour le JP 22, "même s’il est toujours mieux d’avoir des joueurs qui habitent autour de l’église mais cela devient rare. Et c’est le cas partout. Nous sommes amis avec le club de supporters du KVK Tienen et ils souffrent du même problème."