On a assisté à un match serré et la victoire ne s’est finalement pas jouée à grand-chose en faveur d’Ittre. "Il n’y a pas eu trop de surprise dans le jeu car les deux équipes se connaissent et il y a eu peu de changements dans les noyaux", signale le coach des Waterloo Lion’s, Alain Nzanza, dont la formation tenait le bon bout à l’issue de la première période. "Le 0-0 était assez logique car même si les attaquants ont eu des espaces, il y a eu des ratés des deux côtés."

Après ce round d’observation, Ittre met le pied sur l’accélérateur à la reprise et trouve l’ouverture sur un corner repris de la tête par Ruijs. Dans la foulée, un envoi de Baeyens est mal négocié par Fenaux et les visiteurs s’échappent à 0-2. "Ce premier but nous a libérés, indique le T1 visiteur, Gaëtan Sempoux. Même si la fin de match a été compliquée pour nous après avoir loupé le 0-3 car on a commencé à perdre beaucoup de ballons et il a fallu contenir leurs assauts."

Les Waterlootois parviennent à réduire l’écart grâce à Ellatifi mais n’arriveront cependant pas à égaliser. "Ittre a essayé de gérer à 0-2, mal lui en a pris car on s’est réveillé et on s’est créé plus de possibilités à ce moment-là que sur tout du match, précise Alain Nzanza. Leur gardien a fait une terrible prestation et si notre adversaire n’a pas volé sa victoire, un nul aurait été logique au vu des occasions."

Ittre ne boude pas son plaisir avec ce 6/6: "C’est un très bon score car peu d’équipes iront les battre chez eux, et on les met déjà à six points", se réjouit Gaëtan Sempoux (T1).

Arbitre: M. Bah

Cartes jaunes: Dierick, J. Kanyinda, De Waele, Olivier, Abdel-Bassat

Buts: Ruijs (0-1, 49'), Baeyens (0-2, 55'), Ellatifi (1-2, 75').

WATERLOO LION’S: Fenaux, Omonga, Musabe, J. Kanyinda, Katonga, Amunga, Abdel-Bassat, M. Kanyinda, Matondo (65' Moermans), Booka, Ellatifi.

ITTRE: Ducochet, Dierick (65' Ryckewaert), Fenton, Ruijs, Olivier, Mesmaker, Jassogne, De Waele (70' Kettels), Leclerc, De Longueville (60' Diallo), Baeyens (65' Orban).