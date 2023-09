D3A ACFF: Premier doublé pour le Brainois Mattéo Dettori

Notre interlocuteur est d’autant plus satisfait d’avoir planté ce doublé sous les couleurs de Braine où il fait partie du noyau A depuis la saison passée. "C’est ma cinquième année ici puisque je suis arrivé en U17 première année. Avant, j’évoluais en P4 à Ronquières où j’habite toujours. Jusqu’ici, je reçois un peu de temps de jeu en D3, vingt minutes par-ci, vingt minutes par-là. Ce week-end, j’ai tout joué. Le travail paie et avec un match comme ça, je ne peux être que satisfait !"

Le début de championnat du RCSB est assez positif. "Avec 6 points sur 9, on a mieux commencé que la saison passée. Gagner dimanche, c’était le but pour continuer sur de bonnes bases, et on visera encore les trois points lors du prochain match. Si on continue avec cette mentalité, je pense que les autres équipes peuvent avoir peur de Braine."

L’équipe s’est aussi bien adaptée à son synthétique en signant un 6/6 à domicile. "L’année passée, j’ai joué durant toute la saison sur ce terrain avec la P2, ça ne change donc rien pour moi ni pour les autres jeunes qui sont montés. Je me suis bien intégré dans un groupe où l’on est bien encadré par les plus anciens. Ceux-ci font bien leur boulot, les coaches aussi, en nous donnant des consignes et ça nous pousse vers l’avant. Le but du club ces dernières années est d’incorporer ses jeunes dans la D3, et on ne peut que lui donner raison jusqu’à présent."