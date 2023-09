D3A ACFF: La soirée parfaite du Perwézien Sacha Avramovic

Champion avec Auderghem la saison dernière en P2, le jeune homme de 22 ans fait donc partie des nombreuses recrues perwéziennes. Doté d’un solide moteur physique et capable de distiller de bonnes dernières passes, il a justifié sa place dans le onze de base par une excellente rencontre. "Je n’ai pas joué les deux premiers matches de championnat et malgré mon jeune âge, il a fallu que je l’accepte car cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Je me suis remis en question, j’ai redoublé d’efforts aux entraînements pour prouver que ma place était sur le terrain. Le coach sait que s’il fait appel à moi, je répondrai présent et je ne le décevrai pas."

Formé du côté de Tubize, Sacha Avramovic s’est bien intégré au sein de sa nouvelle équipe. Avec un 6/9 pour démarrer le championnat, le FC Perwez ne déçoit pas depuis la reprise. "On veut d’abord se maintenir le plus rapidement possible et si les résultats suivent, pourquoi ne pas se battre pour aller chercher une tranche ou une belle place au classement général ? À titre individuel, je me sens bien à Perwez, mes coéquipiers me mettent en confiance et j’espère grappiller un maximum de temps de jeu et faire ma place dans l’équipe. J’adore réaliser des assists donc si je pouvais faire décoller mes statistiques, ce serait la cerise sur le gâteau."