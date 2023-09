D2 ACFF: Mené de deux buts à la mi-temps, Rebecq arrache le point à Verlaine

Chronologiquement, les Taureaux avaient d’emblée pris le match en mains sans se créer d’opportunités réelles. Mais, alors que les joueurs de Rebecq commençaient à inquiéter sérieusement Dengis, Verlaine plantait deux buts. D’abord, une très belle amortie de la poitrine de Jamar permettait à Rodrigues de placer un envoi victorieux puis, sur un coup de coin, Dequaire, un peu oublié, doublait la mise. Juste avant le repos, Dengis déviait en coup de coin en envoi bien placé.

On ne rejouait que depuis deux minutes quand un coup franc de Diarra était subtilement dévié dans les filets par la tête de l’arrière central Morias puis, deux minutes plus tard, suite à une reconversion offensive très rapide, Henri et Camara se retrouvaient en duel dans le rectangle verlainois. Alors que l’assistante, Mélissa Legear, n’avait pas levé son drapeau, l’arbitre pourtant assez loin de la phase, sanctionnait doublement le jeune ailier des Taureaux puisqu’il accordait un penalty et brandissait un carton, le second déjà, à Camara. Le plus frustrant était encore à venir… Dengis déviait le tir aux onze mètres mais le ballon restait en jeu et, quelques secondes plus tard, suite à un rebond malencontreux, Bonnemme qui voulait le dégager le poussait dans ses propres filets.

Bien qu’à dix, Verlaine faisait alors plus que jeu égal avec Rebecq mais le score n’évoluait plus.

"On est venu chez un candidat au titre qui s’est donné les moyens d’y parvenir, affirmait Julien Gordillo, le T2 de Rebecq. On s’est retrouvé mené de deux buts à la mi-temps et on a égalisé donc on pourrait être heureux du point pris mais on est malgré tout finalement un peu déçu."

Arbitre: Franck Tanko

Cartes jaunes: Zorbo, Henri, Polizzi

Carte rouge: Camara (2CJ, 48e)

Buts: Rodrigues (1-0, 25e), Dequaire (2-0, 28e), Morias (2-1, 47e), Bonemme (csc 2-2, 49e)

VERLAINE: Dengis, Dago (80e Legear), Debra, Dequaire, Bonemme, Gilsoul (71e Lomba), Choukri (82e Stasse), Doyen, Camara, Rodrigues, Jamar

REBECQ: Rousseau, Zaanan, Morias, Demolie, Diarra (68e Shango, Grégoire, Henri (78e Contino), Coulibaly, Zorbo, Polizzi, Kudimbana.