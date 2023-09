D2 ACFF: Luca Polizzi et Rebecq progressent

En effet, mené 0-2 à la mi-temps face à probablement l’une des plus belles équipes de la série, les Rebecquois se sont relevés et révoltés d’une bien belle manière, finissant la rencontre avec un gout de trop peu, et la légère frustration de ne pas l’avoir emporté. Une montée en puissance au fil des prestations qu’incarne parfaitement Luca Polizzi, arrivé à la fin du mois de juillet, en provenance de Ninove, et qui trouve de plus en plus ses marques. "Comme dans tout nouveau départ, il faut un temps d’acclimatation et d’adaptation. Si au niveau du groupe, nous avons connu pas mal d’arrivées, l’entente, la cohésion et l’esprit de groupe se sont directement imposés. Fallait-il encore que cela se traduise sur le terrain, et on voit qu’au plus les matches s’enchaînent, au plus les automatismes se créent, et au mieux on preste. Contre Ganshoren, lors de la première journée, on aurait dû et pu faire mieux. Ensuite, face à Deux-Acres, on a parfaitement réagi après avoir été menés 0-2, élevant notre niveau suffisamment que pour recoller. Enfin, ce samedi, nous étions clairement la meilleure équipe sur le terrain. Deux demi-occasions laissées à nos adversaires nous ont punis, mais dans le foot, on était au-dessus. C’est de bon augure."

Mais si Rebecq monte en puissance, il va falloir maintenant le concrétiser dans les chiffres. Trois partages consécutifs, suivis d’une victoire seraient un bon début de championnat, alors que trois partages suivis d’une défaite ou d’un nouveau partage, s’assimileraient à un départ manqué. La rencontre de dimanche prochain face à l’Union sera capitale. "On doit éviter de se mettre en danger . On peut faire de ces trois premières rencontres quelque chose de bien en cas de victoire. Mais pour cela, on devra gommer quelques petites erreurs. Nous sommes à chaque fois menés au score, et on doit courir derrière le résultat, ce qui donne un goût de trop peu à la fin de la rencontre. On doit en finir avec cela."