Régionale 2: Nil se retrouve en finale, Pécrot échoue à Taviet

Les Nilois jouaient le retour samedi à Morville. Ils n’ont eu aucune peine à s’imposer 4-13. Les Nilois rencontreront Montignies-lez-Lens en finale. Montignies-lez-Lens est sorti vainqueur de l’autre demi-finale face à Celles et Mont-Gauthier. La finale se jouera en match aller-retour. Les Nilois se rendront à Montignies-lez-Lens le samedi 16 septembre et recevront leur adversaire dimanche.

Pécrot s’incline à Taviet

Pécrot jouait la montée dimanche à Taviet. La jeune équipe de Pécrot s’était inclinée 11-13 à domicile samedi dernier. Les Brabançons retrouvaient Martin Nevers pour le match retour, ils devaient donc s’imposer 10-13 en déplacement pour inverser la tendance. "Nous n’y sommes pas parvenus. Au repos, c’était 7-6, nous avions encore nos chances. Nos adversaires se sont montrés beaucoup plus réguliers. Le grand-milieu et le foncier de Taviet ont très bien joué. Chez nous, Martin Nevers, notre plus jeune joueur, a tenu le poids de la lutte seul au rectangle. Naoufel Messaoudi était dans un jour sans. Nous étions trop courts. Nos adversaires se sont imposés 13-9. Cela ne nous a pas empêchés de passer une bonne journée", soulignait le président, Francis Vanbever.

Pecrot restera donc en régionale 2 à moins d’être repêché s’il y a des désistements aux étages supérieurs.