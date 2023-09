R2B Dames: Les Castors s’imposent facilement devant Profondeville

À huit rotations (Hermans 7, Vandesteene 29, Tilmant 12, Briclet 4, De Keyzer 16, Meunier 13, Dedoyart, Devos 6), les Castors n’ont jamais été mis en difficulté par Profondeville que le Rebond avait battu une semaine auparavant. Privées de plusieurs éléments de taille, les Brabançonnes sont à créditer d’une belle performance offensive avec 8 essais transformés au-delà des 6,75 m. C’est Vandesteene et De Keyzer qui s’amuseront le plus derrière l’arc. C’est en première mi-temps que le groupe de Laurent François forgera son succès avec un 27-9 infligé après 10 minutes. Bien dirigées par Vandesteene, les Brainoises s’échapperont à 48-24 à la mi-temps. Plus équilibrée (39-34), la seconde mi-temps ne changera plus la donne (87-58). Sur le podium de la R2A avec Boninne et Ottignies, les Castors se rendront à Sprimont le dimanche 24 septembre.