Quart-temps: 24-8, 13-19, 15-13, 10-15.

CASTORS (3x3, 7/17 LF, 18 ftes): JACOBS-REMACLE 8, HANSSENS 29 (2x3), MPUTUKINSA 3 (1x3), Koeune 10, Vanlancker 4, VERMEIRE 4, De Groote, Dehaibe, EL FAGUIRICH 4.

Les jeunes troupes du tandem Brismée – Santin ont obtenu un premier succès cette saison en Régionale 2. Une victoire face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien qui traduit également les progrès physiques et techniques de l’ensemble brabançon. "L’évolution est là. Cela commence à prendre forme au plan du collectif. Quand les consignes défensives sont respectées, cela se traduit au marquoir", abonde Éric Brismée.

Un coach qui nourrissait quelques appréhensions en début de rencontre: "J’avais des infos et je savais que les filles de Tintigny joueront le maintien comme nous. Si on gagnait, c’était un plus mais je ne m’attendais pas à un succès, loin de là."

Une prudence dictée par la réalité du terrain: "Nous n’étions qu’à neuf. Popovici et Helleputte vont reprendre la semaine prochaine après des tracas à la cheville. Pour Comelli touchée au même endroit, ce sera plus long. On va aussi récupérer De Keyzer qui avait été blessée au genou la saison passée."

Sans ces quatre filles, dont trois du cinq de base ordinaire, les Castors ont démarré pied au plancher et ont fait le gros dos quand le chrono s’égrenait. "On démarre avec un 24-8 puis les Luxembourgeoises reviennent. Notre victoire, on l’obtient parce qu’on a chaque fois très bien débuté les mi-temps", note encore le coach brabançon, ravi de l’apport de Maë Hanssens (née en 2008), auteure de 29 points (avec 2x3) sur l’ensemble de la partie.