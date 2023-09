OTTIGNIES (2x3, 12/18 LF, 19 ftes): GILIS 9, COURTOIS 9, Beckesr 5 (1x3), WAUTHIER, Demolder, BALZA 4, CORDI 10, Van Duüren, Diederich, Leroy 15 (1x3).

Ce n’est pas le meilleur match d’une saison qui débute seulement mais il permet aux Ottintoises d’afficher un bilan sans faute. De quoi ravir la coach Dochez qui garde un œil avisé sur le calendrier: "On a un mois de septembre abordable encore faut-il gagner nos matchs. On le fait, donc c’est tant mieux pour la suite."

Les Brabançonnes ont dominé leur sujet mais n’ont pu éviter les sueurs froides notamment en fin de rencontre. "C’est un match un peu calqué sur celui de Profondeville. On prend rapidement les commandes, on mène mais on transforme trop peu nos shoots, que ce soit dans la raquette ou à l’extérieur. On a vraiment raté énormément d’occasions. On n’a pas creusé un écart suffisamment large et l’adversaire revient. Quaregnon pointe à -2 à 3-4 minutes de la fin mais heureusement, elles craquent sur la fin", conclut la coach.

Le Rebond devrait récupérer Van Tichelen et Halloy pour le déplacement de samedi prochain à Templeuve.