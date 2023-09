R1 Dames: Le Rebond répond présent face à Neufchâteau

Il a fallu souffrir sur le terrain pour aboutir à ce résultat, c’est que le coach ottintois pointait: "Ce match contre Neufchâteau a été disputé. Les Luxembourgeoises nous ont donné du fil à retordre. En dominant le rebond offensif, elles nous ont mis en difficulté. On a été six points derrière, on est revenu et passé devant à la mi-temps. On fait un excellent troisième quart, je crois que notre compteur est monté à +19 car on a réussi à imposer notre rythme défensif et on a répondu au défi physique. Je suis heureux car on donne la chance et des minutes à nos jeunes qui se responsabilisent. Elles ont du temps de jeu, elles se montrent et c’est chouette de les voir s’épanouir aux côtés d’éléments plus expérimentés."

Le prochain match de la R1 aura lieu au RBC Ciney le dimanche 24 septembre prochain.