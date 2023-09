GENAPPE: Germain Goossens, David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

SIRAULT: Terry Botquin, Sven Stievenart, Armor Cools, Virgile Verset, Sacha Kruithof.

Qui eut cru au repos que cette première manche serait serrée ? Sirault menait 2-7, rien n’allait à Genappe, privé de Thomas Leturcq, retenu au boulot. Genappe avait placé Nicolas Dupont en premier livreur, face à Sacha Kruithof, redoutable au service. Bien leur en a pris puisqu’à 1-4, Nicolas Dupont prenait le meilleur sur l’Espagnol (2-4): "Nous étions inexistants à la frappe. Nous avions raté toutes les balles importantes", indiquait le délégué visité, Hector Tubiermont. Au repos, Sirault menait 2-7.

Les visités reprenaient avec Germain Goossens au fond, Cédric Bosse à corde. Genappe devait attendre 3-9 avant de signer une spectaculaire remontada sur de bons services de Cédric Bosse et une belle intervention de Maxence Dupont au contre-rechas (4-9). Les visiteurs perdaient ensuite de leur superbe, Germain Goossens signait un jeu blanc (6-9), Sacha Kruithof signait ensuite trois services fautifs (7-9). Genappe avait remis sa composition classique au rectangle, les adversaires opéraient eux de nombreuses permutations. À 8-9, suite à la chaleur, l’arbitre offrait un deuxième repos de dix minutes aux acteurs. Le score était ensuite équilibré (12-13): "Je ne suis pas mécontent du résultat compte tenu que nous étions menés 3-9", indiquait Hector Tubiermont.

Sirault 9 Genappe 13

Pour le match retour, Genappe récupérait Thomas Leturcq mais perdait Maxence Dupont. À Sirault, Florent Verset replaçait Terry Botquin, légèrement blessé. Celui-ci remontait au jeu à 5-8 sans pouvoir changer le cours des choses. Les Brabançons ont constamment mené (1-4, 4-7, 6-9, 7-10 et 9-13). "On livrait contre le vent. Nous avions placé Germain Goossens au fond. Nous avons à nouveau joué un excellent match. Après un léger passage à vide qui a permis à Sirault de revenir à 5-7, on s’est relancé sur une outre à 40 partout de Cédric Bosse. Ce dernier a ensuite gagné un. nouveau 40 à deux au contre-rechas à 7-9 (7-10). Virgile Verset livrait ensuite mauvaise à 40-40 (7-11). Nous avons conservé cette avance", signalait Hector Tubiermont.

Genappe écartait Sirault, premier de la phase classique. Sirault a terminé le championnat avec 19 points de plus que Genappe. La déception était vive à Sirault suite à son élimination. Genappe affrontera Hamme-Zogge en finale des play-off le week-end prochain.