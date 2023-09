I

Les Incourtois, bye lors de la première journée, ont parfaitement commencé leur saison en s’imposant 0-5 à Grez-Doiceau au terme d’un match plus équilibré que le score ne peut laisser paraître.

Sous une chaleur étouffante, le début de rencontre était peu rythmé et Grez-Doiceau B avait le ballon sans pour autant se montrer dangereux. À la moitié de la première période, Hoedenaeken profitait d’une mauvaise passe d’un Grézien pour servir Souley qui ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque (0-1).

Alors que Grez continuait à avoir le ballon, Hoedenaeken profitait d’un manque d’agressivité de la défense locale pour filer vers le but et faire le break (0-2). Nicolas Gilles, le coach de Grez-Doiceau B, était naturellement déçu à la mi-temps: "On a eu la maîtrise du ballon en première période mais on se fait tuer sur les deux seules occasions qu’ils ont et qui proviennent d’erreurs individuelles de notre part."

Une deuxième période identique à la première

La deuxième période reprenait sur les mêmes bases mais Grez-Doiceau peinait à se montrer dangereux dans les trente derniers mètres. Une troisième erreur de la défense locale permettait à Pierquin, à peine rentré au jeu, de servir Lefèvre qui mettait le troisième but (0-3), synonyme de coup de poignard pour les visités. Ce même Pierquin était ensuite à la bonne place pour mettre le quatrième goal de l’après-midi (0-4) avant que Souley, dans tous les bons coups, ne mette sa deuxième rose du jour au terme d’un très beau mouvement collectif (0-5).

Score sévère pour Grez-Doiceau B même si Nicolas Gilles ne cherchait pas d’excuses à la fin du match: "On doit mûrir dans notre jeu pour être plus efficace et ainsi gommer ces erreurs individuelles. Il faut qu’on joue de manière plus mature dans tous les compartiments du jeu."

De son côté, l’entraîneur d’Incourt, Medhi Sahnoun, était évidemment un homme heureux au terme de la rencontre: "On est sur la continuité de notre parcours de coupe. On a bien su les tuer après une première mi-temps équilibrée. Même si ce n’est que le premier match, on veut viser le plus haut possible cette année."

Incourt recevra Beauvechain pour un premier vrai test la semaine prochaine alors que Grez-Doiceau sera à son tour bye à cause du forfait, pour rappel, de Wavre Limal B.

Arbitre: S. Stroobant

Cartes jaunes: Mohamed et Van Den Berg.

Buts: Souley (0-1 et 0-5, 22’ et 80’), Hoedenaeken (0-2, 41’), Lefèvre (0-3, 67’) et Pierquin (0-4, 70’).

GREZ-DOICEAU B: De Walque, Dubois, Veiland, Dubois, Diaz, Vanderbiest, Marecek (66’ Kevani), Del Piero, Bazarouji, Dawant, Mutombo Muamba et Ben Hammou.

INCOURT: Degroot, Mohamed, Pierquin, Degroot (46’ Van den Berg), Hoedenaeken, Charlet, Souley, Bielinski (62’ Pierquin), Lefèvre (72’ Van Binnebeek), Vangu Kaluseviko et Delroisse (46’ Sounna Garba).