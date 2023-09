Les Aviateurs ont profité d’une erreur de marquage en première mi-temps pour déflorer la marque avant de la doubler, de la tête, sur corner. "On a toujours eu dur dans ce genre de match car même si on a passé 85% du temps de leur côté, on a raté énormément d’occasions, constate Jabran Albahtouri (T1). C’est ce qui nous a empêchés de faire le match parfait car pour le reste, on a bien joué au foot et gardé le zéro derrière."

Bierges n’a pas à rougir malgré la défaite. "Il y a beaucoup de positif à ressortir de ce match car nos joueurs n’ont rien lâché pendant nonante minutes et même si on ne s’est créé qu’une demi-occasion, on n’a presque rien lâché défensivement malgré les absences", positive Sébastien Goossens (T1).

Ronvau B – Mélin 1-5

Buts: Salmon (0-1, 25'), Pynebrouck (0-2, 27'), Morais Saraiva sur pen. (1-2, 35'), Koninckx sur pen. (1-3, 45'), Salmon (1-4, 86'), Koninckx (1-5, 90').

Même score qu’au premier match réussi par les Mélinois. "On a livré une prestation similaire à celle d’Huppaye, à savoir qu’on a été bien appliqué et bien organisé, souligne Christophe Fauville (T2). On a mis un peu de temps à marquer le premier goal puis on s’est relâché à 0-2, mais on le 1-3 juste avant la mi-temps nous a fait du bien. Par la suite, on a encore eu du mal à concrétiser."

La note est sévère pour les Chaumontois. "On prend deux bêtes goals à la fin mais pour le reste, on a joué avec et on n’a juste pas su marquer dans nos temps forts en ratant 2-3 face à face, analyse Guillaume Lengelé (T1). On n’a donc rien à reprocher à nos joueurs car ils ont livré un bon match."

Huppaye – Mont-St-Guibert 2-6

Buts: Gramme (1-0, 3'), Verniest (1-1, 9'), Delvaux (1-2, 27'), Fareneau (1-3, 40'), Gramme sur pen. (2-3, 59'), Verniest sur pen. (2-4, 65'), Maniet (2-5, 82'), Fareneau (2-6, 89').

Les Guibertins ont eu plus de mal que le score le laisse penser pour décrocher leur premier succès cette saison. "On est mené sur un hors-jeu mais on a bien réagi et on a bien presté en ayant fait tourner le ballon. C’était un bon match dans l’ensemble", résume Gaël Vanderbrugge (T1).

Huppaye a encore commis trop d’erreurs. "Pourtant, on démarre bien en marquant un beau goal sur une reprise suite à un débordement, explique Gaëtan Gramme (T1). Puis, on prend deux bêtes goals sur de longs ballons et un troisième avant la mi-temps. On tente le tout pour le tout à la reprise, on fait 2-3 et on rate l’une ou l’autre occasion pour égaliser, puis on a un peu lâché quand ils font directement 2-4."

Mont-St-André – Jandrain 3-0

Buts: Bosmans (1-0, 15'), Neuville (2-0, 50'), Lentini (3-0, 75').

Match sans histoire pour les locaux. "On ouvre logiquement le score puis Jandrain a équilibré le jeu dans le troisième quart d’heure, raconte Stéphane Decock (T1). Mais c’est devenu difficile pour eux quand on a vite fait 2-0 à la reprise. On a maîtrisé le match jusqu’à la fin et cette victoire est bonne pour le moral."

Jandrain s’est créé plus d’occasions que lors du premier match mais ça n’a pas suffi. "Face à une belle équipe possédant qualités et expérience, on a pêché sur les fondamentaux avec beaucoup de joueurs à court de rythme, remarque Ludovic Pagnoul (T2). On attendait une réaction mais elle n’est pas arrivée et il y a encore beaucoup de travail, notamment au niveau du nouveau système de jeu."

Chastre B – Orp-Noduwez 0-8

Buts: Pierquin (0-1, 11'), Joiret (0-2, 19'), Christophe (0-3, 24'), Joiret (0-4, 27'), Christophe (0-5, 47'), Vincelot (0-6 et 0-7, 66' et 75'), Touan (0-8, 90').

Orp a déjà planté quinze buts en l’espace de deux sorties. "Il n’y a pas vraiment eu match face à une équipe fort jeune, constate Mathieu Michielsens (T1). On a maîtrisé les débats de A à Z même si on a raté pas mal d’occasions dans les deux mi-temps, mais le plus important était de prendre les trois points."

Prestation décevante des Chastrois. "Je suis un peu déçu de l’attitude des joueurs car si on avait affiché le même visage que contre Jodoigne, on aurait fait mieux que ça, assure Jonathan Fadeur (T1). Orp était plus fort mais on n’est pas assez régulier dans nos prestations, en étant trop gentil et en commettant trop d’erreurs."

Jodoigne B – Perwez B 0-0

Les deux formations n’ont pu se départager, ce dimanche en début de soirée, et le partage est relativement logique. "C’était un match équilibré et la décision aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, confirme le T1 jodoignois, Frédéric Stoffelen. Surtout en première mi-temps où Perwez s’est notamment créé 2-3 belles occasions tandis que nous avons un shoot sur la latte qui ressort. Dommage, malgré tout, car on aurait pu décrocher la victoire dans les dernières minutes avec une grosse possibilité que leur gardien détourne."