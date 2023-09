Les visiteurs se procuraient d’abord les meilleures occasions avant qu’Ottignies ne prenne le match en mains. Kaiouche concrétisait la domination en donnant l’avantage aux locaux peu avant la pause. La deuxième mi-temps commençait difficilement pour les Ottintois puisque le Polonia revenait dans la partie à cause d’une erreur défensive. Mais Ininahazwe, déjà buteur lors du match inaugural, redonnait l’avantage et le score ne bougera plus. Ottignies et Sébastien Eggerickx s’offrent donc la première victoire de la saison: "Je suis satisfait de mes jeunes gars qui ont su répondre au défi physique adverse."

Walhain B – Saint Michel B 1-6

Buts: Dechamps (1-6, 67’)

La première mi-temps fut très compliquée pour les Walhinois puisque le score était de 0-5 à la mi-temps en faveur d’une équipe bruxelloise en pleine bourre. La deuxième période était bien meilleure de la part des locaux et Deschamps, membre normalement des U17, sauvait l’honneur pour Walhain B. Stéphane Wille, le T1 de Walhain, était content de la réaction de son équipe: "Si la première mi-temps a été catastrophique, on a bien réagi en deuxième mi-temps face à une très bonne équipe de Saint-Michel qui a fini le match à 9."

Boitsfort B – La Hulpe B 4-3

Bu ts: Azaroual (1-1,17’), Ait Lahsen (2-2,35’) et Mountasir (4-3,80’).

Azaroual répondait au quart d’heure à l’ouverture du score de Boitsfort B. Les locaux reprenaient ensuite l’avantage mais Ait Lahsen permettaient à La Hulpe B de rentrer aux vestiaires avec un score de parité. Le début du deuxième acte était compliqué pour les visiteurs puisque les Boitsfortois étaient pour la troisième fois devant au score et faisaient même le break. Le but de Mountasir à la fin ne changeait rien et La Hulpe B repartait bredouille en terre brabançonne. "Je suis content de la mentalité de mes gars qui n’ont jamais rien lâché. C’est prometteur pour la suite", résumait Youssef El Baroudi, le T1 des Hulpois.

Ittre B – Stéphanois B 2-7

Buts: Berguellou (0-1 et 0-2, 12’ et 16’), Lucas (0-3, 38’), Ndombe (0-4, 43’), Villers (OG, 0-5, 72’), Voet (0-6, 74’), Najdoski (1-6, 84’), Moulart (1-7, 87’) et Baeck (2-7,89’).

Le Stéphanois B a rapidement pris le dessus sur Ittre B dans cette rencontre puisque c’était 0-4 à la pause grâce à des réalisations de Berguellou (2x), Lucas et Ndombe. Un but contre son camp et une réalisation de Voet alourdissaient le score au retour des vestiaires. Najdoski et Baeck sauvaient l’honneur alors que Moulart plantait entre-temps la septième rose de l’après-midi pour le Stéphanois B. Stéphane Goffinet, l’entraîneur d’Ittre B, était fataliste: "On a regardé Stéphanois B, qui est une très bonne équipe, jouer et on l’a payé cash. Cette défaite fait partie du dur apprentissage du football adulte."

Rixensart B – Nivelles 2-2

Buts: Alves Ribeiro (1-0,11’), Vennekamp (1-1,21’), Delhaye (2-1, 22’) et Vennekamp (2-2, 28’).

Tout s’est joué en première mi-temps dans le choc de cette deuxième journée en P3C. Alves Ribeiro ouvrait d’abord le score pour les Rixensartois avant que Vennekamp n’égalise pour Nivelles. Delhaye redonnait directement l’avantage aux locaux mais Vennekamp ne l’entendait pas de cette oreille et égalisait une deuxième fois. En deuxième période, le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre mais le score ne changeait plus. Lorenzo Richiusa, T1 de Rixensart B, était fier de ses gars: "On a tenu tête, malgré les pépins physiques qu’on a eus pendant la rencontre, à l’équipe qui sera championne cette année selon moi." Même son de cloche pour son homologue nivellois Gary Illegems: "C’était bien meilleur dans la manière par rapport à la semaine dernière. C’est un résultat logique au vu de la physionomie du match."

Incourt B – Woluwe B0-5

Nouvelle déconvenue pour les Incourtois qui ont rapidement pris l’eau dans ce match puisque le score était de 0-3 à la pause. Woluwe B va marquer deux buts supplémentaires alors qu’Incourt B n’arrivera pas à faire trembler les filets en deuxième période. Le début de championnat est difficile pour les hommes d’Eddy Eale qui se déplaceront à Stockel B la semaine prochaine.