P2B: 0-2 pour Clabecq et sa justesse qui punissent Villers

Un break dès le premier quart d’heure qui viendra parfaitement illustrer le jeu juste, simple et efficace de Clabecq, comme se félicitait son coach Pietro Di Sciacca: "On a fait 20 ou 25 minutes de très bonne facture, qui nous ont permis de mener au score rapidement pour ensuite pouvoir nous libérer pleinement dans la rencontre et aborder les choses plus sereinement. Cette belle entame nous a mis sur du velours. Parfois, on pousse, on domine mais on ne conclut pas. Ici, ce fut le scénario idéal, ce qui nous a permis de gérer en seconde période."

Une seconde période, dans la gestion en effet pour Clabecq, mais qui aurait pu connaître un tout autre scénario, si Guy Niangbo, à l’heure de jeu, avait converti son penalty. "Ce penalty manqué est clairement le tournant du match, poursuivait Di Sciacca. T out au long du match, les deux équipes se sont créé pas mal d’occasions, et Villers aurait pu revenir à 2-2, tout comme nous aurions pu faire 0-3, voire 0-4. Le travail lancé en ce début de saison commence à porter ses fruits et les garçons se rendent compte des qualités présentes au sein du groupe. Nous sommes un beau mélange d’expérience et de jeunesse, on joue simple, on joue juste, on joue au foot, et une victoire comme celle-ci fait énormément de bien."

La technique du match

Arbitre: Nozza M.

Cartes jaunes: Vandamme, Niangbo, Goshi, Godfroid, Molinaro.

Cartes rouges: Niangbo (72'), Goshi (80', 2j)

Buts: Canu (0-1, 12'), Vanden Berghe (0-2, 16' sur pen)

VILLERS: Serez, Van Roy, Khamouss (70 'Delplace), Thielemans (31' Godfroid), Nachtergaele, Vandamme, Niangbo, Colla, Busselot, Brison (31' Goshi), Bruno.

CLABECQ: Danniau, Faitah, Charrite, Vanden Berghe, Canu (20' Beeckman), Vastesaeger, Vanden Berghe, Benallal, Khamouss (77' Veyt), Molinaro, Haikiki (65' Grymonpré).