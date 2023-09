But: Bil (1-0, 70')

Après la claque reçue le week-end dernier, les Gréziens ont eu la bonne réaction et auraient même mérité de prendre un petit point. Ils se créent la bagatelle de six occasions en première période mais la réussite n’est pas de leur côté. La seconde période est plus compliquée, certains joueurs visiteurs craquent physiquement et Auderghem en profite pour prendre le jeu à son compte et marquer le seul but de la partie à quinze minutes du terme. "C’est ce qu’on appelle une bonne défaite et je suis rassuré de la réaction des garçons. Dans le jeu c’était bien meilleur et le point n’aurait pas été démérité", résumait le coach Pierpaolo Giunta.

Saint-Josse 0Genappe 1

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Hazard (40' Boulerhcha), Garcia Fernandez, Berdayes, Decroes (60' Bensedik), Detollenaere, Pête, Simon, Dequenne (70' Boreux), Gacio Cabrera.

But: Simon (0-1, 10')

Sur une pelouse très sautillante et sous une chaleur suffocante, les vingt-deux acteurs ont souffert durant la partie. Cela n’empêche pas les Genappiens d’ouvrir le score via Simon au cours d’une première période de bonne facture des Brabançons wallons. La deuxième mi-temps est nettement plus compliquée, Saint-Josse joue plus haut et procède par de longs ballons. Malbrancke sort quelques parades salvatrices alors que les gars de Julien Darquenne ne parviennent pas à faire le break. La fin de partie est stressante mais Genappe tiendra finalement les trois points. "C’est un succès qui fait plaisir car venir gagner ici n’est jamais évident, jubilait le T1 genappien. Le caractère et la mentalité ont fait la différence et ce 4/6 pour débuter est vraiment pas mal."

Tubize-Braine B 1BX Brussels 2

TUBIZE-BRAINE: Kera, Moustatine, Misiti, Hanse (65' Devos), Gohi, Sebaihi, Alaoui, Guilleaume, Adham (46' Hazard), Taroli (46' Bouabid), Vanderkerkhove (46' Gaggini).

Buts: (0-1, 33'), Sebaihi (1-1, 60'), (1-2, 92')

Les Tubiziens tenaient un point mérité jusqu’à cette erreur de jeunesse qui se paie cash dans les arrêts de jeu. Avant cela, ce sont les Berchemois qui ouvrent la marque à la trentième avant la réduction du score par Sebaihi sur un long ballon de Misiti. "Cela a manqué de justesse et de rythme mais vu la chaleur, on ne peut pas en vouloir aux joueurs. C’est dommage cette erreur qui nous coûte un point mais cela fait partie de l’apprentissage", relatait le T1 tubizien Didier Bargibant.

NSeth Berchem 2Waterloo 2

WATERLOO: Clercq, Bodart, Jamotte, Sow, Bogmis, Szulc, Dassy, Soumah, Koffi God, Deletrez, Charlier.

Buts: (1-0, 6'), Soumah (1-1, 20'), (2-1, 60'), Jamotte (2-2, 70')

Menés deux fois au score, les Waterlootois ont eu la force de caractère de revenir au score et auraient même pu l’emporter si le gardien adverse n’avait pas sauvé deux buts tout faits. Entre bons moments et situations plus compliquées à gérer, les Brabançons wallons se contentent finalement d’un point qui leur permet de lancer leur saison. "C’était un bon match de football et chaque but pris a été rapidement suivi d’un retour au score. La mentalité n’a pas fait défaut et cela prouve que les gars en veulent", analysait le T2 Jonathan Vanonckelen.

St. Everois – Ohain remis

Des problèmes d’éclairage ont contraint le club bruxellois à remettre la rencontre qui devait se dérouler samedi soir.