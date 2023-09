D3A ACFF: Perwez bat Flénu 1-0 par le chas de l’aiguille

Avant cela, l’entame de match est à mettre à l’actif d’une équipe de Flénu qui vaut mieux que son avant-dernière place au classement. Nicaise allume une première mèche dès la cinquième minute mais c’est finalement Debelic qui se crée la plus belle possibilité de cette première mi-temps. Les Brabançons wallons sont brouillons dans le jeu et ne parviennent à se montrer dangereux que via le seul Mba, remuant et pas avare d’efforts.

La seconde période démarre fort pour les Hennuyers avec cette énorme occasion loupée par Debelic et cette tentative lointaine de Nicaise. Bien en place, les visiteurs sont solides défensivement et profitent du faux rythme global de la rencontre pour tenter quelques incursions jusqu’à cette fameuse septantième minute et ce coup d’éclat signé Timothée Mba.

Un geste parfait du buteur local et une ouverture du score en forme de soulagement pour des Perwéziens qui se sont cassé les dents sur la bonne organisation flénusienne. Les vingt dernières minutes sont équilibrées et sans réelle occasion franche.

Deuxième succès à la maison pour les hommes de Jean-Claude Delmoitié et trois points précieux face à un concurrent direct.

"Je retiens la très bonne réaction du groupe en seconde période où les gars ont su apporter davantage offensivement. La rencontre fut pauvre en occasions franches et nous sommes parvenus à en concrétiser une, c’était suffisant. J’avais demandé que l’enjeu ne prenne pas le dessus sur le jeu et je suis satisfait que les garçons aient bien fait le boulot. Nous sommes toujours dans l’apprentissage de cette D3 et il faut cravacher à tous les matches. Ce n’est pas toujours très beau mais nous avons su être efficaces. Des joueurs comme Mba, Salime et Avramovic ont fêté leur première titularisation et cela montre que nous avons un noyau large et de qualité."

Arbitre: Arthur Guillaume

Cartes jaunes: Ndione, Gündogan, Belasfar A., Muratore

Carte rouge: 85' Maocha Soares

But: Mba (1-0, 70')

PERWEZ: Pletinckx, Avramovic, Ndione (92' Shamavu), Salles, Sardo, Falzone (65' Gündogan), Kaminiaris, Larotonda, Brassart, Salime (70' Sheta), Mba (80' Berteotti).

FLENU: Decooman, Demol, Nicaise (71' Muratore), Vermeulen, Mehamdia Mohsen, Petta, Maocha Soares, Ouzrouhene, Arena, Belasfar S. (80' Chebaïki), Debelic (56' Belasfar A.).